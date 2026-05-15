La inflación en Argentina encuentra un respiro: abril marcó la primera desaceleración en casi un año

El escenario de precios en Argentina ha registrado un giro significativo tras diez meses de ascensos ininterrumpidos. Durante el pasado mes de abril, el índice de inflación se ubicó en el 2,6%, una cifra que, aunque ligeramente superior a las proyecciones más optimistas del mercado, consolida una tendencia de moderación. Este comportamiento responde principalmente al desplome en el ritmo de aumento de alimentos y bebidas, que apenas subieron un 1,5%, posicionándose como el principal ancla del indicador general.

Las perspectivas para el mes de mayo sugieren que el proceso de desinflación continuará su curso, aunque los analistas advierten que difícilmente se logre perforar el piso del 2%. Factores estacionales, como el cierre de los picos de aumento en educación e indumentaria, sumados al impacto de promociones comerciales masivas y un ajuste mínimo en los combustibles, permitirían que el IPC del mes corriente oscile entre el 2,1% y el 2,2%. Sin embargo, la persistencia de los ajustes en precios relativos y la inercia propia de la economía local sugieren que la convergencia hacia niveles más bajos será una tarea de alta complejidad técnica.

Desde el ámbito oficial, el Gobierno ha profundizado una estrategia de fuerte contracción monetaria para contener la escalada. En lo que va del año, la base monetaria ha caído un 5% en términos nominales, lo que representa una reducción real del 17% en la cantidad de pesos en circulación si se descuenta la inflación acumulada. Esta escasez de moneda, sumada a una notable estabilidad en el mercado de cambios, ha sido fundamental para equilibrar las expectativas de los agentes económicos y permitir la desaceleración observada.

Hacia adelante, el gran interrogante reside en la sostenibilidad de esta baja durante el segundo semestre y si el Banco Central dará inicio a un plan de remonetización de la economía. Este esquema implicaría dejar de absorber los pesos emitidos para la compra de reservas, permitiendo una mayor fluidez de dinero en la calle, siempre y cuando la inflación no amenace con un rebote. Por el momento, el objetivo es que el año cierre con una cifra cercana al 31,5% anual, similar al registro de 2025. Mientras tanto, tanto el sector público como el privado aguardan que esta tregua de los precios se traduzca finalmente en una recuperación del salario real, tras un primer trimestre donde los ingresos perdieron terreno frente al costo de vida.