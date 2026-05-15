Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte a su expareja y a sus hijos

Un hombre de 37 años fue detenido en las últimas horas y trasladado a la cárcel de Batán, acusado de enviar reiteradas amenazas de muerte y mensajes intimidatorios a su expareja y a los hijos de la mujer a través de redes sociales.

La investigación comenzó luego de que la víctima denunciara una serie de episodios de hostigamiento que, según relató, se habían intensificado durante las últimas semanas. De acuerdo con la causa, los primeros contactos incluyeron insultos y agresiones verbales, aunque con el paso de los días las amenazas se volvieron cada vez más violentas.

Según trascendió, uno de los mensajes más alarmantes incluía advertencias directas contra la mujer y referencias intimidatorias hacia sus hijos. La denunciante aseguró además que el acusado amenazó con incendiar su vivienda ubicada en la localidad de Comandante Nicanor Otamendi.

La situación motivó la intervención de la Justicia, pero incluso después de haber sido notificado sobre la causa, el hombre volvió a comunicarse con la víctima para exigirle que retirara la denuncia.

En esos mensajes, además de insultarla, habría advertido que tomaría represalias si terminaba detenido. Los investigadores consideran que esas comunicaciones reforzaron el cuadro de hostigamiento y presión psicológica denunciado por la mujer.

Con las pruebas reunidas y los testimonios incorporados al expediente, el fiscal Ramiro Anchou ordenó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, ubicado sobre la calle Julián Ríos al 3400.

Durante el operativo, efectivos policiales secuestraron el teléfono celular del acusado y concretaron su detención.

El hombre quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán e imputado por los delitos de amenazas y coacción, mientras avanza la investigación judicial.