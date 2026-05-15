Conmoción en Santa Fe: encontraron asesinado a un joven de 19 años que soñaba con reencontrarse con su mamá en Italia

La ciudad de Granadero Baigorria atraviesa horas de profundo dolor tras el hallazgo del cuerpo de Benjamín Scerra, el joven de 19 años que era buscado desde hacía cinco días y fue encontrado muerto este jueves por la noche en una vivienda de la zona de Monte Celulosa.

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad no solo por la violencia del crimen, sino también por la historia personal de la víctima, que tenía el sueño de viajar a Italia para reencontrarse con su madre.

Benjamín había desaparecido el viernes 8 de mayo por la noche, luego de salir para acompañar a un amigo hasta su casa. Desde entonces, familiares, vecinos y fuerzas de seguridad habían iniciado una intensa búsqueda para tratar de localizarlo.

Según trascendió, el joven trabajaba junto a su padre en un emprendimiento familiar de venta de pollos, actividad con la que buscaba ahorrar dinero para concretar el viaje al exterior. Su intención era instalarse en Italia junto a su mamá, aunque antes quería terminar sus estudios en Argentina.

El día de su desaparición había estado colaborando con el negocio familiar, sin imaginar que horas más tarde sería visto por última vez.

El cuerpo fue encontrado cerca de las 22 del jueves, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la posible presencia del joven dentro de una vivienda de la zona. Cuando los efectivos ingresaron al lugar, encontraron el cadáver oculto debajo de una chapa y con una herida de arma blanca en el cuello.

Tras el hallazgo, el fiscal Carlos Covani ordenó la intervención del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones para preservar la escena y reunir pruebas que permitan esclarecer el crimen.

En paralelo, las autoridades dispusieron la demora preventiva de un menor de edad que podría tener vinculación con el hecho y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Sin embargo, familiares y allegados de Benjamín apuntaron públicamente a otro sospechoso, conocido en el barrio con el apodo de “El Corto”, como posible responsable del asesinato.

Por la gravedad del caso, tomó intervención la fiscal Agustina Eiris, integrante de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación, quien encabeza las tareas para reconstruir lo ocurrido e identificar al autor del homicidio.

Mientras tanto, el crimen de Benjamín dejó un fuerte impacto entre vecinos, amigos y familiares, que todavía no logran entender cómo terminó de manera tan trágica la vida de un joven que soñaba con empezar una nueva etapa junto a su madre.