El pueblo bonaerense que enamora con su fiesta del asado y la tranquilidad del campo

A poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, un pequeño pueblo rural comenzó a convertirse en uno de los destinos preferidos para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano y disfrutar de las tradiciones más auténticas del campo argentino.

Se trata de Moquehuá, una localidad del partido de Chivilcoy que combina historia, gastronomía y vida de pueblo en un entorno marcado por la tranquilidad y la actividad ganadera.

Con apenas unos 2000 habitantes, Moquehuá conserva el espíritu típico de las localidades bonaerenses donde las calles tranquilas, el saludo entre vecinos y el aire de campo forman parte de la vida cotidiana.

Fundado en 1909 alrededor de su estación ferroviaria, el pueblo mantiene varios rincones históricos que atraen a los visitantes, entre ellos la antigua estación de tren, la parroquia San José y la Casa de la Cultura, un espacio construido a partir de objetos y fotografías donados por los propios habitantes de la comunidad.

Sin embargo, el gran atractivo turístico de la localidad llega cada septiembre con la celebración de la Fiesta del Asado Criollo, un evento que en pocos años logró transformarse en una tradición regional.

La fiesta, organizada por instituciones locales junto al municipio, reúne a miles de personas que llegan desde distintos puntos de la provincia para disfrutar de concursos de asadores, espectáculos musicales y actividades vinculadas a la cultura gauchesca.

Uno de los momentos más esperados es la competencia de asado a la parrilla, donde equipos de distintas ciudades se enfrentan para demostrar quién prepara la mejor carne al fuego. Además, durante la jornada hay desfiles de jinetes, exhibiciones de autos antiguos y una feria de emprendedores y artesanos.

El patio gastronómico también se transforma en una de las principales atracciones, con propuestas típicas de la cocina criolla y platos regionales que reflejan la identidad del interior bonaerense.

Más allá de la fiesta, Moquehuá aparece como una alternativa ideal para escapadas de fin de semana. La cercanía con Buenos Aires, la calma del entorno rural y la hospitalidad de sus habitantes convierten al pueblo en un refugio perfecto para quienes buscan descansar y reconectarse con las tradiciones argentinas.