El destino termal ideal para una escapada cerca de Buenos Aires: relax, naturaleza y cabañas

Con la llegada del fin de semana largo y las bajas temperaturas, muchos buscan un lugar cercano para descansar sin alejarse demasiado de Buenos Aires. En ese contexto, Villa Elisa aparece como una de las opciones más elegidas para quienes quieren combinar relax, naturaleza y aguas termales.

Ubicada a unos 300 kilómetros de la capital, la ciudad entrerriana se convirtió en un clásico de las escapadas cortas gracias a su complejo termal rodeado de bosque y tranquilidad.

El principal atractivo son las Termas Villa Elisa, un predio que ofrece piscinas de aguas termales con temperaturas que oscilan entre los 38 y 42 grados, ideales para disfrutar durante el otoño y el invierno.

El complejo cuenta además con distintas opciones de alojamiento, entre ellas cabañas inmersas en espacios verdes que buscan mantener el contacto con el entorno natural sin resignar comodidad.

Muchas de las propuestas incluyen servicios integrales con gastronomía, actividades recreativas y espacios comunes pensados para el descanso de familias, parejas y grupos de amigos.

Además de las piscinas termales, el lugar suma circuitos de spa con tratamientos corporales, masajes y opciones de relax para quienes buscan una experiencia más completa.

El predio también dispone de actividades deportivas y recreativas para todas las edades. Hay canchas de tenis, fútbol, vóley, golf y sectores de entretenimiento destinados especialmente a los más chicos.

Otro de los puntos a favor es la facilidad de acceso. Desde Buenos Aires se puede llegar en auto en aproximadamente cuatro horas, tomando el complejo Zárate-Brazo Largo y luego las rutas nacionales 12 y 14 hasta el acceso a Villa Elisa.

También existen servicios de micro que parten desde Retiro hasta la terminal local, desde donde se puede continuar el trayecto hacia el complejo termal en taxi o remis.

Con su combinación de aguas calientes, naturaleza y tranquilidad, Villa Elisa se consolida como una de las escapadas preferidas para quienes buscan descansar unos días lejos del ruido urbano sin realizar un viaje demasiado largo.