Trump habló con Xi sobre Taiwán, Irán y comercio en una cumbre clave entre Estados Unidos y China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que mantuvo conversaciones con su par chino, Xi Jinping, sobre algunos de los temas más sensibles de la agenda internacional, entre ellos Taiwán, la guerra en Medio Oriente y las relaciones comerciales entre ambas potencias.

Tras finalizar la cumbre bilateral realizada en Beijing, Trump aseguró que escuchó la postura de Xi respecto a Taiwán, aunque aclaró que no asumió compromisos concretos sobre el futuro de la isla.

“El presidente Xi tiene sentimientos muy fuertes sobre Taiwán”, sostuvo el mandatario estadounidense durante declaraciones realizadas a bordo del Air Force One mientras regresaba a Washington. Según explicó, el líder chino reiteró su rechazo a cualquier avance independentista en la isla.

Trump también señaló que analiza tomar una decisión próximamente sobre la venta de armas estadounidenses a Taiwán, una cuestión históricamente delicada en la relación entre Washington y Beijing.

Aunque Estados Unidos reconoce oficialmente a China bajo el principio de “una sola China”, mantiene vínculos estratégicos con Taiwán y está obligado por ley a suministrarle equipamiento militar para su defensa.

El tema se convirtió en uno de los puntos más tensos de la relación bilateral en los últimos años, especialmente por el incremento de la presión militar china sobre la isla autónoma.

Además de Taiwán, la reunión estuvo atravesada por la situación en Medio Oriente y el conflicto con Irán. Trump afirmó que Xi comparte la postura de impedir que Teherán acceda a armas nucleares y aseguró que el líder chino se mostró interesado en colaborar para reabrir el Estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el comercio mundial de petróleo y gas.

El mandatario estadounidense también dejó abierta la posibilidad de revisar sanciones contra empresas chinas vinculadas a la compra de petróleo iraní, aunque evitó dar mayores precisiones sobre eventuales medidas.

Más temprano, Trump había calificado el encuentro con Xi como “fantástico” y destacó avances en acuerdos comerciales entre ambas potencias. Según explicó, durante las reuniones se discutieron temas vinculados a agricultura, energía, aviación e inteligencia artificial.

Por su parte, Xi definió la visita como “histórica” y aseguró que ambos países avanzan hacia una relación de “estabilidad estratégica constructiva”.

La cumbre marcó además el primer viaje oficial de un presidente estadounidense a China desde 2017 y se desarrolló en medio de un escenario internacional atravesado por tensiones geopolíticas, disputas comerciales y conflictos armados.

En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino difundió un comunicado en el que reclamó un alto el fuego duradero en Medio Oriente y pidió reabrir cuanto antes las rutas marítimas afectadas por la guerra en la región.