Estados Unidos emitió una alerta en Cuba por apagones, protestas y fuerte tensión social

La Embajada de Estados Unidos en Cuba lanzó una alerta de seguridad para ciudadanos estadounidenses que se encuentran en la isla, en medio de una creciente crisis energética marcada por apagones masivos, protestas callejeras y un fuerte despliegue policial en distintos sectores de La Habana.

El comunicado oficial advirtió sobre el deterioro del sistema eléctrico cubano y alertó que los cortes de energía, tanto programados como inesperados, afectan servicios esenciales en gran parte del país, incluyendo el suministro de agua, las comunicaciones y la conservación de alimentos.

Además, la representación diplomática señaló que la falta de combustible agravó la situación, generando largas filas en estaciones de servicio y complicaciones en el transporte público y privado.

La advertencia llegó luego de una jornada de protestas registradas el 13 de mayo en distintos barrios de La Habana, donde vecinos realizaron cacerolazos y bloqueos de calles para reclamar electricidad y alimentos.

Las manifestaciones se extendieron por zonas como Marianao, Nuevo Vedado, Luyanó, Santos Suárez, Playa y San Miguel del Padrón, entre otros sectores de la capital cubana.

Según distintos reportes independientes, durante las protestas se escucharon consignas contra el Gobierno y reclamos vinculados al desabastecimiento y los cortes de luz que afectan a millones de personas.

La embajada estadounidense aseguró que las protestas no estuvieron dirigidas contra ciudadanos norteamericanos, aunque advirtió sobre una “agresiva represión policial” contra manifestantes.

Organizaciones independientes denunciaron además detenciones y episodios de violencia durante los operativos de seguridad desplegados en la capital. También trascendieron denuncias sobre interrupciones masivas del servicio de internet, interpretadas por algunos sectores como intentos de limitar la difusión de imágenes y testimonios de las protestas.

La crisis energética alcanzó uno de sus puntos más delicados esta semana, cuando la Unión Eléctrica de Cuba informó un déficit récord de generación eléctrica que dejó sin suministro a buena parte del país.

El propio ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, reconoció públicamente la gravedad del escenario y admitió que el país enfrenta una situación “crítica y extremadamente tensa” debido a la falta de combustible.

En algunos sectores de La Habana se registraron cortes de luz de hasta 22 horas diarias, en un contexto donde el abastecimiento energético continúa deteriorándose.

La embajada estadounidense recomendó a sus ciudadanos evitar concentraciones y manifestaciones, mantener reservas de agua y alimentos, cargar teléfonos y linternas, y seguir las actualizaciones oficiales sobre la situación eléctrica.

No es la primera advertencia emitida este año por la representación diplomática. En los últimos meses, Estados Unidos ya había difundido varios comunicados similares debido al empeoramiento de la crisis energética y social en la isla.

Mientras tanto, organismos independientes señalaron un fuerte crecimiento de las protestas en Cuba durante los últimos meses, impulsadas principalmente por los apagones, la inflación y la escasez de productos básicos.