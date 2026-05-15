Crece el temor por una crisis petrolera global mientras el cierre de Ormuz sacude al mercado energético

El cierre del Estrecho de Ormuz continúa generando preocupación en los mercados internacionales y ya amenaza con convertirse en una de las mayores crisis energéticas de las últimas décadas.

Según estimaciones del sector, el conflicto ya dejó fuera de circulación cerca de 2.000 millones de barriles de petróleo, equivalentes a alrededor del 5% del suministro anual mundial. Además, cada día que el paso marítimo permanece bloqueado suma pérdidas cercanas a los 14 millones de barriles diarios.

Pese a la magnitud del escenario, los precios internacionales del crudo muestran una reacción moderada. El barril de Brent se mantiene cerca de los 105 dólares y permanece por debajo de los máximos alcanzados durante la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022.

Sin embargo, analistas advierten que esa aparente calma podría ser temporal y que el verdadero impacto aún no llegó a sentirse completamente en la economía global.

Uno de los principales factores que amortiguó la crisis fue el fuerte incremento de las exportaciones energéticas de Estados Unidos. El país norteamericano logró aumentar sus envíos de petróleo y combustibles refinados gracias a una combinación de reservas estratégicas, mayor actividad de refinerías y capacidad logística.

El uso de la Reserva Estratégica de Petróleo permitió además sostener exportaciones sin afectar de manera inmediata el abastecimiento interno estadounidense.

Otro actor clave en la estabilidad momentánea del mercado fue China. El gigante asiático redujo considerablemente sus importaciones de crudo en comparación con el año anterior, impulsado tanto por una menor demanda doméstica como por medidas del gobierno destinadas a utilizar reservas acumuladas.

Esa caída en el consumo chino ayudó a evitar una presión aún mayor sobre la oferta global en medio del conflicto.

No obstante, especialistas alertan que el panorama podría deteriorarse rápidamente si la situación se prolonga. Las reservas de petróleo almacenadas por distintos países comenzaron a descender y algunos informes indican que podrían alcanzar niveles mínimos históricos en los próximos meses.

Los productos refinados aparecen entre los sectores más comprometidos. La menor disponibilidad de diésel, gasolina y combustible para aviones ya empezó a reflejarse en aumentos de precios más acelerados que los registrados en el petróleo crudo.

En paralelo, crece la preocupación por las posibles decisiones políticas que podrían agravar aún más la crisis.

El presidente Donald Trump analiza distintas alternativas frente al impacto del conflicto sobre el mercado energético y el precio de los combustibles en territorio estadounidense.

Dentro del oficialismo norteamericano comenzaron a discutirse eventuales restricciones a las exportaciones de petróleo para priorizar el abastecimiento interno y evitar una escalada del precio de la gasolina.

Analistas económicos consideran que una medida de ese tipo podría generar consecuencias inmediatas en el mercado mundial, provocando nuevas subas de precios y mayores dificultades para países importadores.

Además, advierten que incluso Estados Unidos podría verse afectado, ya que algunas regiones del país dependen parcialmente de combustibles importados y podrían sufrir aumentos adicionales si se alteran los flujos comerciales internacionales.

Mientras las negociaciones diplomáticas entre Washington y Irán permanecen estancadas, el mercado energético internacional sigue atento a la evolución del conflicto y al futuro del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio global de hidrocarburos.