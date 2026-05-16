Estados Unidos analiza acusar a Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996

El gobierno de Estados Unidos avanza en la posibilidad de presentar una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de avionetas pertenecientes al grupo humanitario Hermanos al Rescate ocurrido en 1996, un episodio que provocó una fuerte crisis diplomática entre Washington y Cuba.

Según trascendió en medios estadounidenses, la eventual imputación deberá ser evaluada por un gran jurado y formaría parte de una ofensiva más amplia impulsada por la administración de Donald Trump contra el régimen cubano.

El caso se remonta a febrero de 1996, cuando fuerzas aéreas cubanas derribaron avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, dedicada a localizar y asistir a balseros que intentaban abandonar la isla. El episodio dejó cuatro muertos y generó condenas internacionales.

De acuerdo con versiones surgidas en Washington, las autoridades estadounidenses consideran que Raúl Castro habría tenido responsabilidad en la operación militar que terminó con el ataque aéreo.

Mientras tanto, la tensión entre ambos países volvió a crecer en los últimos meses debido a nuevas sanciones económicas y presiones diplomáticas impulsadas desde la Casa Blanca.

El gobierno norteamericano amenazó además con aplicar aranceles a países que mantengan exportaciones de petróleo hacia Cuba, medida que agravó aún más la crisis energética que atraviesa la isla.

Aunque Raúl Castro dejó formalmente la conducción del Partido Comunista en 2021, distintos sectores políticos y de inteligencia estadounidenses consideran que continúa siendo una de las figuras con mayor influencia dentro del aparato de poder cubano.

En paralelo, el director de la CIA, John Ratcliffe, mantuvo recientemente reuniones con representantes vinculados al entorno del ex mandatario cubano para discutir cuestiones económicas y de seguridad.

Según fuentes estadounidenses, Washington busca presionar a La Habana para que avance en reformas políticas y económicas más profundas, además de limitar la influencia de actores considerados adversarios estratégicos dentro de la región.

Desde el gobierno cubano rechazaron las acusaciones y aseguraron que la isla no representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. En un comunicado oficial, las autoridades sostuvieron además que Cuba no alberga organizaciones terroristas ni bases militares extranjeras.

La escalada también incluyó nuevas sanciones contra empresas vinculadas al conglomerado militar y económico cubano GAESA y contra figuras cercanas al núcleo de poder del régimen.

En Florida, dirigentes republicanos vienen reclamando desde hace meses que la Justicia estadounidense reactive investigaciones vinculadas al caso de las avionetas y avance judicialmente contra antiguos líderes del gobierno cubano.

El episodio vuelve a poner en el centro de la escena uno de los capítulos más tensos de la relación entre Estados Unidos y Cuba, en un contexto marcado por nuevas presiones diplomáticas, sanciones económicas y creciente tensión política entre ambos países.