Impulsan en Santa Fe una reforma judicial para fortalecer la mediación y evitar conflictos procesales

La Legislatura de Santa Fe se prepara para debatir un proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial que busca incorporar de manera más clara y ordenada la instancia de mediación obligatoria dentro de los procesos judiciales.

La iniciativa fue presentada por el senador radical Pablo Verdecchia y ya quedó en condiciones de ser tratada en la próxima sesión de la Cámara alta provincial, luego de avanzar por las comisiones correspondientes.

El proyecto propone modificar la Ley N° 5.531 e incorporar un nuevo artículo —el 19 bis— con el objetivo de establecer reglas más precisas para la utilización de la mediación intraprocesal en causas civiles y comerciales.

Según argumenta Verdecchia, la reforma apunta a modernizar el funcionamiento de la Justicia y corregir problemas derivados de la dispersión normativa que actualmente existe entre distintas leyes vinculadas a la mediación.

El legislador sostiene que hoy persisten superposiciones y vacíos interpretativos que generan criterios diferentes entre tribunales y complican la aplicación uniforme del sistema.

La propuesta establece que las partes podrán solicitar de común acuerdo una instancia de mediación o que el juez podrá disponerla por única vez antes del cierre del período de prueba o de la audiencia principal del juicio.

Además, si se habilita esa instancia de mediación, ya no correspondería realizar la audiencia prevista actualmente en el artículo 19 del Código Procesal.

El proyecto también elimina un artículo de la Ley de Mediación provincial para trasladar toda la regulación específica al propio Código Procesal Civil y Comercial, con la intención de concentrar en un mismo cuerpo normativo las reglas vinculadas al desarrollo del proceso judicial.

Desde el entorno del senador radical explican que el objetivo es otorgar mayor claridad tanto a jueces como a abogados y litigantes, evitando interpretaciones contradictorias frente a situaciones similares.

Para Verdecchia, la mediación no debe verse solamente como una cuestión técnica sino también como una herramienta de política pública orientada a facilitar el acceso a la Justicia y reducir la conflictividad.

En los fundamentos del proyecto, el legislador destaca que la mediación permite promover acuerdos más rápidos, disminuir los costos de los procesos judiciales y reducir el desgaste emocional que suelen generar los litigios prolongados.

También remarca que incluso en etapas avanzadas de un expediente pueden surgir nuevas circunstancias que hagan posible un acercamiento entre las partes y la resolución consensuada del conflicto.

La iniciativa plantea además que fortalecer estos mecanismos alternativos contribuiría a aliviar la carga de trabajo de los tribunales y a agilizar la resolución de disputas patrimoniales, contractuales y civiles.

El expediente deberá ahora recibir el aval final de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presidida por el senador radical Rodrigo Borla.

Si obtiene despacho favorable, el proyecto podría ser aprobado por mayoría simple en el Senado santafesino durante las próximas semanas.