Mutuales en alerta por el plan de Pullaro: temen un fuerte impacto tras el nuevo límite a descuentos salariales

El nuevo plan de desendeudamiento impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro ya empezó a generar tensión dentro del sistema mutualista santafesino. Tras la publicación del decreto 1014/2026, desde la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas (Fesaem) expresaron preocupación por algunos puntos de la norma y reclamaron cambios antes de su implementación plena.

La medida establece que los descuentos por créditos sobre recibos de sueldo no podrán superar el 25 por ciento del salario afectable, reduciendo el límite anterior del 50 por ciento. Además, obliga a mutuales y financieras a refinanciar deudas para bajar el peso de las cuotas sobre los trabajadores estatales.

El secretario ejecutivo de Fesaem, Oscar Rosas, explicó que el decreto todavía está siendo analizado por las entidades de base y confirmó que en las próximas horas habrá reuniones para definir una posición institucional. “El decreto es muy reciente y todavía lo estamos estudiando. Nos debemos a las mutuales de base y todavía no hubo una reunión formal posterior a la publicación”, señaló.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al nuevo orden de prioridad de descuentos que fija la normativa. Según Rosas, el esquema podría perjudicar especialmente a las mutuales pequeñas y medianas, ya que prioriza el pago de créditos y servicios por encima de la cuota societaria.

“La cuota social es fundamental porque sostiene toda la estructura administrativa y operativa de la mutual. Si el cupo del 25 por ciento se llena con créditos, puede quedar afuera la cuota”, advirtió el dirigente, quien sostuvo que ese aspecto “debería reverse”.

Desde la federación también reconocieron que existe un problema de sobreendeudamiento dentro del sector público provincial, particularmente entre trabajadores policiales. “Hay casos de empleados que están endeudados por varias veces el valor de su salario. Eso hay que ordenarlo, sin dudas”, admitió Rosas.

Sin embargo, el dirigente remarcó que la situación se agravó por la pérdida del poder adquisitivo y la crisis económica. “No teníamos este problema tiempo atrás. Siempre existió un grupo reducido de personas sobreendeudadas, pero hoy la situación se agravó muchísimo producto de la caída del salario real”, sostuvo.

Además, planteó que el problema excede al sistema de créditos y pidió discutir una recomposición salarial para los empleados públicos. “También hay que discutir la mejora del salario real de los trabajadores estatales”, afirmó.

Otro de los puntos cuestionados tiene que ver con el posible beneficio indirecto para el banco agente financiero de la provincia. Según explicó Rosas, al liberarse parte del salario que antes estaba comprometido en descuentos, esos fondos volverán a las cuentas bancarias y podrían ser absorbidos automáticamente para cubrir tarjetas, préstamos u otras deudas bancarias.

“Hay jubilados que cobraron cero porque el banco les tomó automáticamente el dinero para cubrir deudas y tarjetas adheridas al débito automático”, ejemplificó.

Desde Fesaem también señalaron que el anuncio del plan tomó por sorpresa a parte del sector y cuestionaron la escasa participación de las federaciones mutualistas en las conversaciones previas con el Gobierno provincial.

Pese a las críticas, Rosas aseguró que la intención no es judicializar el conflicto, aunque reconoció que algunas entidades podrían evaluar esa posibilidad. “Estamos en contra de las tasas abusivas. Si hay que ordenar el sistema, nos parece bien. Pero hay que contemplar todo el universo mutualista y las distintas realidades que existen”, remarcó.

Finalmente, el dirigente pidió que continúe el diálogo con la Casa Gris para corregir algunos aspectos del decreto antes de que entre plenamente en vigencia. “Esperamos que haya diálogo y que se puedan revisar cuestiones que en la práctica pueden generar problemas importantes”, concluyó.