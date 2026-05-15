Pullaro activó la Ley de Mecenazgo: empresas podrán financiar proyectos culturales con beneficios impositivos

El gobierno de Santa Fe puso oficialmente en marcha la Ley de Mecenazgo cultural. El gobernador Maximiliano Pullaro firmó la reglamentación de la norma que habilita un nuevo esquema de financiamiento para proyectos artísticos, culturales y patrimoniales mediante aportes privados con beneficios fiscales.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 1029/2026, publicado en el Boletín Oficial provincial, y reglamenta aspectos centrales de la Ley Provincial Nº 14.365, aprobada por unanimidad en la Legislatura a fines del año pasado.

Con esta decisión, comienza a funcionar el Régimen de Promoción Cultural, un sistema que busca incentivar la participación de empresas y contribuyentes privados en el sostenimiento de iniciativas culturales en todo el territorio santafesino.

El esquema permitirá que contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos destinen hasta el 10% de su carga tributaria anual al financiamiento de proyectos previamente aprobados por la autoridad de aplicación.

La normativa contempla propuestas vinculadas a múltiples disciplinas, entre ellas artes escénicas, artes visuales, patrimonio cultural, producción audiovisual, música, publicaciones, diseño, contenidos digitales y programas de formación cultural.

Desde el Ministerio de Cultura destacaron el alcance de la herramienta y señalaron que el objetivo es ampliar las posibilidades de financiamiento para artistas, gestores culturales e instituciones de toda la provincia.

La ministra Susana Rueda calificó la reglamentación como “una muy buena noticia” y confirmó que para 2026 se prevé un cupo fiscal de 2.000 millones de pesos destinados al régimen de promoción cultural.

La ley establece que podrán acceder personas humanas con domicilio en Santa Fe y organizaciones sin fines de lucro que desarrollen actividades culturales o patrimoniales.

Además, se creó un Consejo de Promoción Cultural integrado por representantes del Poder Ejecutivo, la Legislatura y universidades nacionales con sede en la provincia. Ese organismo será el encargado de analizar, evaluar y aprobar los proyectos que busquen ingresar al sistema.

La iniciativa había sido impulsada originalmente por el diputado provincial Germán Scavuzzo junto a otros sectores legislativos. Durante el tratamiento parlamentario, el legislador sostuvo que el objetivo era fortalecer la identidad cultural santafesina, generar nuevas oportunidades para artistas y facilitar el acceso de la sociedad a propuestas culturales en distintas localidades.

Con la reglamentación ya vigente, Santa Fe se suma ahora a otras provincias y distritos del país que cuentan con sistemas similares de mecenazgo cultural, como la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Corrientes.