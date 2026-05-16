Pullaro defendió la obra pública y cruzó a Nación: “Todas las obras en marcha se van a terminar”

En el cierre de las actividades por la reinauguración de la plaza San Martín de Venado Tuerto, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó una conferencia de prensa junto al intendente Leonel Chiarella y dejó una fuerte definición política y de gestión: aseguró que Santa Fe mantendrá el ritmo de obra pública pese a la crisis económica nacional y cuestionó la falta de inversión del Gobierno nacional en infraestructura vial.

Durante el encuentro con medios locales y provinciales, Pullaro defendió la remodelación del histórico espacio público venadense y sostuvo que la obra responde tanto a una cuestión simbólica como de uso cotidiano para toda la región.

“La plaza San Martín es el lugar donde todos los años se realiza el homenaje central al General San Martín y los venadenses merecían un espacio renovado, con nuevos juegos, mejor iluminación y sectores para disfrutar en familia”, afirmó.

Además, destacó el rol regional del paseo céntrico y aseguró que forma parte de una política más amplia de recuperación urbana y obras públicas impulsadas por la Provincia.

“Lo prometimos en campaña y estamos cumpliendo con la palabra empeñada”, remarcó el mandatario, quien aseguró que el departamento General López fue una de las prioridades de su gestión por haber quedado “postergado durante mucho tiempo”.

En ese marco, enumeró distintas inversiones que actualmente se ejecutan en el sur santafesino, incluyendo infraestructura vial, energética, obras cloacales y mejoras en edificios públicos.

“Estamos trabajando muy fuerte junto al intendente y las obras están llegando a toda la región”, sostuvo.

Pullaro también se refirió al contexto económico nacional y aseguró que Santa Fe logró sostener el equilibrio financiero gracias a una fuerte reducción del gasto político y una baja en los costos de obra pública.

“Hicimos una reducción muy importante del gasto político y logramos bajar cerca de un 40 por ciento el costo de la obra pública”, explicó.

Según detalló, uno de los factores clave fue el incremento de la competencia en los procesos licitatorios. “Antes competían dos o tres empresas por obra; ahora tenemos entre 10 y 20 empresas participando y eso hace bajar muchísimo los costos”, afirmó.

El gobernador insistió en que todas las obras actualmente en ejecución serán terminadas en tiempo y forma, incluso en medio de la caída de la recaudación y la coparticipación.

“Todas las obras que tenemos en marcha se van a terminar”, aseguró.

Además, adelantó que la Provincia ya trabaja en una segunda etapa de gestión enfocada en nuevos proyectos de infraestructura para 2026 y 2027.

“Estamos llevando adelante el programa de obras más ambicioso de los últimos 30 años en Santa Fe. Cuando terminemos esta etapa vamos a lanzar nuevos proyectos para toda la provincia”, anticipó.

Entre las futuras iniciativas mencionó accesos a puertos, nuevas obras viales y reformas en edificios vinculados a seguridad, justicia y educación.

Pullaro puso como ejemplo de la inversión provincial a la Circunvalación de Venado Tuerto y la ruta 96, dos de las obras más importantes actualmente en ejecución.

“Hacía más de 30 años que Santa Fe no construía una ruta nueva y estamos avanzando muchísimo”, señaló.

En paralelo, volvió a reclamar por el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia y apuntó directamente contra el Gobierno nacional.

“El Gobierno nacional no está invirtiendo en la reparación de rutas. Ya dejamos de soñar con autopistas o autovías, pero al menos deberían arreglarlas porque hoy son un peligro”, sostuvo.

El mandatario reveló además que la Provincia pidió hacerse cargo de algunos corredores nacionales, aunque hasta el momento no obtuvo respuesta favorable por parte de Nación.

En el tramo político de la conferencia, Pullaro también habló del escenario nacional y sostuvo que el kirchnerismo “ya no será una alternativa” en las próximas elecciones presidenciales.

“Argentina necesita un modelo republicano, democrático y productivo, parecido al que tienen Santa Fe y Córdoba”, expresó.

Finalmente, se refirió a las sospechas de irregularidades que involucran al jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni. Aunque evitó emitir un juicio sobre su responsabilidad judicial, consideró que debería haber dado explicaciones públicas.

“No hago un juicio sobre si robó o no robó, eso lo determinará la Justicia. Pero creo que hubiese sido importante que explicara su patrimonio porque este tipo de situaciones dañan las instituciones democráticas”, concluyó.