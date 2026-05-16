Dellasanta apuntó contra el juez Lucas Marín y denunció presiones de la vieja política

Tal como lo adelantó R24N, el concejal libertario Fabricio Dellasanta rompió el silencio este jueves y convirtió una causa judicial de carácter laboral en una bomba política de alto voltaje. Lo que parecía un expediente más terminó derivando en una conferencia explosiva donde el edil habló de “estafa procesal”, denunció “presiones políticas sobre la Justicia” y apuntó directamente contra el juez Lucas Marín, a quien acusó de actuar bajo condicionamientos externos.

Pero lo más impactante ocurrió antes de que Dellasanta se sentara frente a los micrófonos. Según pudo confirmar R24N a través de fuentes absolutamente confiables, el dirigente de La Libertad Avanza recibió un respaldo político de máximo nivel: el propio presidente Javier Milei y la cúpula libertaria santafesina siguieron de cerca el caso y avalaron su postura.

Incluso, este medio está en condiciones de revelar que en la mañana de este jueves, Karina Milei se comunicó personalmente con Dellasanta para interiorizarse sobre la situación judicial y transmitirle un mensaje contundente: “denunciá a quien tengas que denunciar”.

La señal política fue inequívoca. La Casa Rosada decidió respaldar a uno de sus hombres en Rafaela en medio de un escándalo que ya dejó de ser meramente judicial.

Durante más de veinte minutos, Dellasanta descargó munición pesada contra lo que definió como un sistema armado para perseguir, disciplinar y destruir políticamente a quienes incomodan. El concejal sostuvo que la demanda laboral en su contra, iniciada en 2011, fue “inventada” y aseguró que jamás pudo defenderse plenamente porque —según relató— dejó de recibir notificaciones pese a haber informado cambios de domicilio e incluso su salida del país.

“Me enteré por los medios que me habían condenado”, disparó.

La frase no fue casual. Dellasanta dejó entrever que, para él, el expediente judicial no avanzó solo. Habló de operaciones, filtraciones y movimientos extraños dentro de la estructura judicial. Y allí apareció el nombre del juez Lucas Marín, contra quien cargó con dureza.

Según el edil libertario, existirían presiones para acelerar la causa y para hacer pública, de manera solapada, información vinculada al expediente civil. Una acusación gravísima que, de confirmarse, dejaría al descubierto un mecanismo de utilización política de la Justicia.

En otra de las frases más duras de la conferencia, Dellasanta sostuvo: “Nos vienen presionando por muchas cosas que estamos exponiendo y denunciando”.

La definición cayó como una bomba en el tablero político local. Porque el concejal no habló solamente de un conflicto personal: dejó entrever la existencia de sectores interesados en disciplinar voces incómodas dentro de Rafaela.

El libertario también cuestionó el embargo preventivo dispuesto sobre su sueldo como concejal, medida que consideró arbitraria y anticipatoria. Según explicó, actualmente tramita un incidente de nulidad y, aun así, la Justicia avanzó sobre sus haberes antes de resolver ese planteo.

Pero el dato más escandaloso fue otro: Dellasanta denunció que el oficio judicial habría sido enviado a la Municipalidad de Rafaela y no al Concejo Municipal, pese a tratarse de poderes distintos del Estado.

“Es insólito”, afirmó.

Para el concejal, ese movimiento no fue un error administrativo sino una señal más del nivel de improvisación —o de intencionalidad política— detrás del expediente.

A lo largo de la conferencia, Dellasanta también arremetió contra lo que definió como la “industria del juicio”, cuestionando a abogados laboralistas, sindicatos y sectores políticos que —según expresó— viven de destruir comerciantes, emprendedores y pequeñas empresas.

Lejos de mostrarse a la defensiva, el edil eligió redoblar la apuesta. Confirmó que hará pública toda la documentación del caso y aseguró que llegará “hasta las últimas consecuencias” para demostrar lo que considera una maniobra irregular.

“No nos van a amedrentar”, sentenció.

La frase sonó más a declaración de guerra que a simple defensa judicial.

Y mientras buena parte de la vieja política local guarda un silencio sepulcral, el caso empieza a transformarse en algo mucho más profundo: una pelea abierta entre un dirigente libertario con respaldo nacional y sectores del poder judicial y político que, según Dellasanta, buscan condicionarlo.

En Rafaela ya nadie discute si el tema es grave. La verdadera pregunta es otra: ¿quién está tan nervioso como para querer acelerar un embargo y exponer públicamente una causa justo ahora?