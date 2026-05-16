Bryan Mayer puso el dedo en la llaga: Rafaela exporta como una provincia, pero sigue pensando como un pueblo encerrado en sí mismo

La reflexión publicada por el funcionario Bryan Mayer deja expuesta una contradicción que en Rafaela muchos prefieren esquivar: el enorme peso económico y exportador del departamento Castellanos no tiene correlato en una política seria y sostenida de vinculación internacional.

Y el dato es demoledor. Castellanos exporta más que provincias enteras como La Rioja y en algunos períodos alcanza niveles similares a Catamarca. Más de 615 millones de dólares anuales salen desde una de las regiones más dinámicas de Santa Fe hacia el mundo. Sin embargo, la ciudad que encabeza ese entramado productivo sigue actuando como si las relaciones internacionales fueran un lujo exótico y no una necesidad estratégica.

La observación de Mayer no apunta solamente a la falta de viajes o convenios protocolares. Va mucho más al fondo: cuestiona la ausencia de una estructura política profesionalizada capaz de pensar a Rafaela en clave global.

Mientras ciudades como Rosario hace más de treinta años entendieron que la internacionalización debía transformarse en política de Estado local, en Rafaela esa agenda perdió jerarquía, continuidad y visión estratégica. Lo que alguna vez intentó construirse quedó reducido a oficinas dispersas, sin peso político real y muchas veces limitadas a acompañar iniciativas privadas en lugar de liderar una estrategia pública.

El análisis también deja en evidencia algo todavía más incómodo: el sector privado ya hizo su trabajo. Los empresarios y productores de la región lograron competitividad internacional sin necesidad de que el Estado local les marque el camino. Exportan, innovan y generan riqueza aún en un contexto nacional históricamente hostil para el que produce.

Por eso la pregunta implícita que atraviesa toda la publicación resulta inevitable: ¿qué está haciendo la política local mientras el sector privado sostiene el prestigio internacional de la región prácticamente en soledad?

Mayer plantea además un concepto central para entender el mundo actual: las ciudades compiten entre sí. Ya no alcanza con administrar alumbrado, barrido y recolección. Hoy las ciudades buscan inversiones, participan en redes internacionales, generan vínculos académicos, tecnológicos y comerciales, y construyen reputación global.

En ese sentido, Rafaela aparece peligrosamente atrasada respecto de otras localidades que entendieron hace años que la inserción internacional no es una extravagancia ideológica sino una herramienta concreta de desarrollo.

La publicación también pone sobre la mesa otra discusión incómoda para cierta dirigencia local acostumbrada al diagnóstico eterno y a la burocracia improductiva. Mayer cuestiona con elegancia, pero con firmeza, esa tendencia a quedarse atrapados en debates interminables mientras las oportunidades pasan de largo.

La frase es clara: muchas veces cualquier acción vale más que la parálisis del análisis permanente.

Y allí aparece uno de los puntos más fuertes del planteo: la internacionalización no significa turismo político disfrazado de gestión. Significa abrir mercados, atraer inversiones, generar empleo y evitar que los jóvenes deban irse de la ciudad para encontrar oportunidades de crecimiento.

Porque mientras el mundo demanda alimentos, innovación, tecnología y conocimiento productivo, Santa Fe y particularmente el departamento Castellanos tienen mucho para ofrecer. La pregunta es si la dirigencia local está dispuesta a asumir esa realidad o seguirá administrando la ciudad con una mirada de corto alcance.

El mensaje final de Mayer parece apuntar directamente a la nueva generación de intendentes y funcionarios: gobernar ya no puede limitarse a mantener servicios básicos. También implica conectar a la ciudad con el mundo.

Y quizás allí esté la crítica más dura de toda la publicación: en tiempos donde cualquier pyme puede vender al exterior desde una computadora, hay municipios que todavía gobiernan como si el mundo terminara en el cartel de ingreso a la ciudad.