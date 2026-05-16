La mano invisible detrás de la causa Dellasanta: política, justicia y un expediente que huele demasiado raro

Por Juan Palos

En Rafaela nadie es ingenuo. Y cuando una causa judicial que llevaba más de diez años navegando entre expedientes, papeles y tiempos eternos de tribunales de repente empieza a correr a velocidad Fórmula 1, hasta el más distraído entiende que algo cambió.

O alguien llamó.

Ayer, el concejal libertario Fabricio Dellasanta decidió romper una regla no escrita de la política local: apuntar directamente contra un juez. Y no contra cualquier juez. Contra Lucas Marín, el magistrado que tiene bajo su firma cada una de las resoluciones, notificaciones y medidas vinculadas a la causa laboral que hoy amenaza con transformarse en una bomba política.

Porque acá hay algo elemental que no admite demasiadas interpretaciones: ningún embargo, ninguna notificación y ninguna diligencia judicial sale sin pasar antes por la lapicera del juez.

Y el juez es Lucas Marín.

Por eso resulta cuanto menos extraño que ahora algunos pretendan presentar lo ocurrido como una mera casualidad administrativa. Las notificaciones enviadas a la Municipalidad de Rafaela y al Concejo Municipal no solamente aceleraron el expediente: lo hicieron explotar mediáticamente.

Y Marín sabe perfectamente lo que eso significa.

Vive en Rafaela. Conoce la política local. Sabe quién es Fabricio Dellasanta y entiende perfectamente que cualquier resolución contra un concejal libertario con proyección política deja automáticamente de ser un simple acto judicial para convertirse en un hecho político.

Porque en ciudades como Rafaela las causas no se leen solamente en tribunales. Se leen en los cafés, en las radios, en los pasillos municipales y en las mesas donde se diseña el poder.

Por eso la acusación lanzada ayer por Dellasanta fue tan delicada como explosiva: denunció presiones políticas sobre el juez.

No dio nombres. Pero tampoco hizo falta demasiado.

Porque cuando uno empieza a seguir el hilo, los nombres que aparecen no son tantos. En realidad, casi que se reducen a uno solo.

Y ahí la historia se vuelve todavía más incómoda.

Vale recordar que antes de convertirse en magistrado, Lucas Marín ejercía la profesión de abogado asociado nada menos que con el actual juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y con el camarista civil Pablo Lorenzetti, hijo del cortesano.

¿Eso prueba algo? No.

¿Implica automáticamente una maniobra? Tampoco.

Pero en una provincia donde el poder político, judicial y corporativo suele mezclarse demasiado, las relaciones pesan. Y pesan mucho más cuando un expediente olvidado durante más de una década empieza a mostrar una celeridad llamativamente oportuna.

Porque lo verdaderamente interesante no es solamente la causa judicial. Lo verdaderamente interesante es el contexto político.

Y el peronismo de Rafaela tiene hoy un problema serio.

Muy serio.

Todos saben que la gestión de Leonardo Viotti perdió rápidamente el envión político que había conseguido en 2023. Algunos creen que no buscará reelegir. Otros creen directamente que aunque quiera, la gente no se lo permitirá. Pero nadie —ni siquiera dentro de Unidos— puede asegurar hoy que Viotti tenga garantizada continuidad política.

Y ahí aparece otro problema para el oficialismo: no abundan figuras competitivas.

Sí, está Lisandro Mársico, un dirigente preparado y con experiencia. Pero incluso dentro de la política local reconocen que todavía no logra generar volumen electoral fuerte en la calle.

En ese escenario, Fabricio Dellasanta se transformó en algo peligroso para muchos: una figura libertaria en crecimiento.

Y eso cambia todo.

Porque una cosa es enfrentar a un dirigente fortalecido políticamente y otra muy distinta es enfrentar a alguien desgastado por titulares judiciales, embargos, sospechas y operaciones mediáticas.

Aunque la causa sea civil.

Aunque no exista condena firme.

Aunque todavía haya recursos pendientes.

Porque en política moderna muchas veces alcanza con destruir la imagen pública. Después los expedientes pueden esperar años.

Por eso la pregunta que ayer empezó a circular en voz baja ya dejó de ser un simple rumor de pasillo: ¿quién tiene capacidad real para influir sobre el juez Marín y acelerar una causa justo en este momento político?

Y todavía más importante: ¿por qué alguien querría perjudicar específicamente a Dellasanta?

Las respuestas posibles son muchas.

Demasiadas.

Pero hay un dato clave que explica por qué el concejal libertario habló ayer con una tranquilidad poco habitual: antes de brindar la conferencia de prensa consultó a las máximas autoridades de La Libertad Avanza.

Y según pudo confirmar R24N, recibió el respaldo absoluto del presidente Javier Milei y de Karina Milei para avanzar y denunciar todo lo que considere necesario.

Ese detalle cambia completamente el tablero.

Porque Dellasanta ayer habló. Pero claramente no contó todo.

De hecho, quienes lo conocen aseguran que fue mucho más prudente de lo habitual. Y eso, en política, suele ser más peligroso que un grito.

El concejal sabe cosas. Tiene nombres. Y, según trascendió, estaría esperando el momento exacto para hacerlos públicos y avanzar con la correspondiente denuncia penal.

El aval político que recibió desde la conducción nacional libertaria lo deja parado en un lugar de enorme fortaleza. Pero además demuestra otra cosa: en La Libertad Avanza entienden que lo que está ocurriendo en Rafaela ya dejó de ser solamente una causa judicial.

Ahora es una disputa de poder.

Y cuando la política empieza a utilizar expedientes para condicionar dirigentes, el problema ya no es de Dellasanta.

El problema pasa a ser de la democracia.