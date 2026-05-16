«Castraciones en tu Barrio» continúa su recorrido y llega al barrio 2 de Abril

La Dirección de Salud Animal y Zoonosis, dependiente de la Municipalidad de Rafaela, informa que la próxima semana el programa "Castraciones en tu Barrio" estará presente en el barrio 2 de Abril, ofreciendo servicios gratuitos destinados al cuidado y bienestar de perros y gatos.





Las jornadas se desarrollarán del lunes 18 al viernes 22 de mayo, de 7:30 a 12:30, en la vecinal del barrio 2 de Abril, ubicada en Echeverría 1595. De manera simultánea, también se prestará atención frente a la plaza del barrio San José, en Lavalle 2450.





Durante esos días se realizarán castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación y atención veterinaria básica, acercando servicios fundamentales para la salud animal y promoviendo una convivencia más responsable y segura en la comunidad.





La atención será sin turno previo y por orden de llegada desde las 7:30, por lo que se recomienda asistir temprano.





Se castran perros y gatos, machos y hembras, a partir de los 4 meses de edad. Para la cirugía, los animales deben concurrir con 8 horas de ayuno de alimentos sólidos y 6 horas sin líquidos, acompañados por una persona adulta responsable y con una manta o abrigo para el regreso a casa.





Desde el área recuerdan que la castración mejora la calidad y expectativa de vida de los animales, previene enfermedades hormonales y reduce riesgos de escapes, accidentes y conductas problemáticas vinculadas al celo.





Además, se destaca que la castración no afecta el instinto de protección del hogar. Los animales continúan siendo compañeros y guardianes de la familia, pero con conductas más equilibradas y seguras.





El programa «Castraciones en tu Barrio» continúa recorriendo distintos sectores de la ciudad con el objetivo de facilitar el acceso a políticas públicas preventivas que favorecen la salud animal y fortalecen la convivencia comunitaria.



Próximos recorridos



. 26 al 29/05 | 2 de Abril | Echeverría 1595

. 01 al 05/06 | Jardín | Monseñor Brasca 650

. 08 al 12/06 | Fasoli | Perú 1145

. 15 al 19/06 | Virgen del Rosario | Pascual Brusco 1890

. 22 al 26/06 | Fátima | E. Oliber 956