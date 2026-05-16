Mundial Femenino Sub-20

La Selección Argentina femenina Sub-20 ya conoce a sus rivales para el Mundial 2026. El sorteo realizado este viernes en la ciudad polaca de Lodz determinó que el equipo dirigido por Christian Meloni integrará el Grupo A junto al anfitrión Polonia, México y Benín.

Debut confirmado en el partido inaugural

La Albiceleste tendrá el honor de disputar el encuentro que abrirá oficialmente la Copa del Mundo. El estreno será el próximo 5 de septiembre frente a Polonia, en un duelo que marcará el inicio del certamen.

El Mundial se desarrollará hasta el 27 de septiembre y tendrá como sedes las ciudades de Bielsko-Biala, Katowice, Lodz y Sosnowiec. En los próximos días se confirmará el calendario completo con horarios y escenarios de los demás partidos.

Un grupo con rivales de estilos diferentes

Argentina afrontará una zona exigente y con perfiles bien marcados. Polonia intentará aprovechar la localía y el apoyo de su público, mientras que México aparece como uno de los seleccionados más competitivos del continente americano.

Por su parte, Benín aportará potencia física y velocidad, características que suelen complicar en este tipo de torneos juveniles.

El conjunto argentino buscará mejorar la actuación de la edición 2024, cuando regresó a un Mundial Sub-20 tras doce años de ausencia y logró avanzar hasta los octavos de final.

Quinta participación mundialista

Será la quinta vez que la Selección Argentina femenina dispute una Copa del Mundo Sub-20 desde la creación del torneo en 2002.

La participación representa una nueva oportunidad para consolidar el crecimiento del fútbol femenino argentino y continuar fortaleciendo el proceso de desarrollo de juveniles a nivel internacional.