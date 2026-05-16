El hombre clave de Riquelme para intentar fichar a Paulo Dybala en Boca

Boca Juniors comenzó a mover fichas en busca de uno de los sueños más grandes de la gestión de Juan Román Riquelme: la llegada de Paulo Dybala. Y detrás de esa ilusión aparece un nombre clave en las negociaciones del club en los últimos años: Kristian Bereit.

El empresario inglés, dueño de la agencia KMB Sports, asumió recientemente la representación de la “Joya” y pasó a convertirse en una pieza estratégica para cualquier intento del Xeneize por acercar al delantero cordobés.

Kristian Bereit, el nexo entre Boca y Dybala

La relación entre Bereit y la dirigencia de Boca viene construyéndose desde hace tiempo. El agente británico ya participó en varias operaciones importantes del club y mantiene una conexión directa con Riquelme.

Entre los movimientos más destacados aparece la llegada de Marcos Rojo desde Manchester United y también la incorporación de Sergio “Chiquito” Romero. Además, recientemente fue uno de los protagonistas en la transferencia de Aaron Anselmino al Chelsea, una de las ventas más importantes de Boca en los últimos mercados.

Ese vínculo de confianza convirtió a Bereit en un interlocutor habitual entre el Consejo de Fútbol y el mercado europeo.

El sueño de Boca con Paulo Dybala

La situación contractual de Dybala alimenta la expectativa en Brandsen 805. Con el futuro del atacante todavía abierto y varios clubes atentos a su situación, Boca entiende que el aspecto emocional puede jugar un papel determinante.

En ese escenario, la relación entre Riquelme y Bereit aparece como una de las herramientas más fuertes para intentar competir frente a ofertas económicamente superiores, especialmente desde Arabia Saudita.

Si bien por ahora no existen negociaciones oficiales avanzadas, en Boca saben que la presencia del nuevo representante de Dybala podría facilitar un acercamiento que hasta hace poco parecía imposible.