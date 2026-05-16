Robaron la casa de Juan Martín Del Potro en Tandil

La casa de Juan Martín del Potro en Tandil fue víctima de un importante robo durante la noche del viernes. Delincuentes ingresaron a la propiedad aprovechando que no había nadie y se llevaron dinero, objetos personales y recuerdos deportivos de enorme valor para el extenista argentino.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de Don Bosco y ya es investigado por la policía local.

Cómo fue el robo en la casa de Del Potro

Según trascendió, los ladrones rompieron uno de los ventanales de la propiedad para entrar y recorrieron distintos sectores de la casa en busca de objetos de valor.

Entre las pertenencias sustraídas aparecen joyas, relojes, dinero en efectivo, medallas, trofeos y varias raquetas utilizadas por Del Potro a lo largo de su carrera profesional.

Los investigadores creen que los delincuentes actuaron con información previa, ya que se tomaron el tiempo suficiente para revisar la vivienda y dirigirse hacia objetos específicos.

La madre de Del Potro encontró la casa revuelta

Patricia Lucas, madre del ex número 3 del mundo, fue quien descubrió el robo al regresar al domicilio. Al ingresar encontró importantes daños y un gran desorden provocado por los asaltantes, por lo que dio aviso inmediato a la policía.

Personal de la seccional local realizó peritajes dentro de la vivienda y desplegó un operativo para intentar identificar a los responsables.

Según versiones extraoficiales, entre los elementos robados también figura una alianza perteneciente al padre de Del Potro, uno de los objetos con mayor carga emocional para la familia.

La investigación sigue en marcha

Hasta el momento no hubo detenidos ni se logró recuperar ninguno de los objetos sustraídos.

La causa continúa bajo investigación mientras las autoridades analizan cámaras de seguridad y otros elementos que puedan ayudar a reconstruir cómo actuó la banda que ingresó a la vivienda del extenista tandilense.