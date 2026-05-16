Una figura de Independiente fue a la radio y quiso golpear a Gustavo López

El clima en el fútbol argentino sumó un nuevo capítulo de tensión en las últimas horas. Ignacio Malcorra protagonizó un fuerte cruce con el periodista Gustavo López luego de las críticas que recibió tras la eliminación de Independiente en el Torneo Apertura. El volante había quedado en el centro de los cuestionamientos de los hinchas tras la derrota frente a Rosario Central.

Después del partido, Gustavo López se mostró muy duro con el rendimiento del mediocampista tanto en la transmisión oficial como en su programa radial. Según trascendió, esa situación habría motivado a Malcorra a ir a buscar al periodista a la salida de Radio La Red para pedirle explicaciones por sus comentarios.

El episodio generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar. De acuerdo con lo que contaron en el ciclo de Marcelo Palacios, personal de seguridad de la emisora y compañeros de López tuvieron que intervenir para evitar que el conflicto escalara. Si bien no hubo agresiones físicas, sí se registraron insultos y una fuerte discusión entre ambas partes.

El descargo de Ignacio Malcorra tras los cuestionamientos

En medio de la polémica, el futbolista también salió a responderles a quienes lo acusaron de “ir para atrás” en una jugada clave del encuentro.

“Me pueden decir perro o criticarme por jugar mal, pero jamás voy a ir para atrás”, expresó el mediocampista, molesto por algunos comentarios que circularon en redes sociales y programas deportivos.

Además, explicó la acción puntual que generó controversia durante el segundo tiempo, luego de una asistencia de Matías Abaldo. “Mi intención era asistir a Ávalos, pero la pelota me quedó larga y terminé definiendo mal. Quería romperle el arco al arquero”, sostuvo Malcorra para aclarar la situación.