De Paul reveló detalles de su preparación física para el Mundial 2026

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, Rodrigo De Paul habló sobre la preparación especial que lleva adelante junto a Lionel Messi de cara a la gran cita internacional con la Selección argentina.

El mediocampista del Inter Miami contó que ambos vienen realizando un trabajo físico extra desde hace varios meses con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Hace tiempo que venimos entrenando aparte de lo que hacemos en el club. Queremos llegar al Mundial de la mejor manera posible”, explicó De Paul durante una entrevista con el Pollo Álvarez.

Además, reveló que mantiene frecuentes conversaciones con Messi sobre lo que representa disputar una nueva Copa del Mundo. “Con Leo hablamos mucho del Mundial y de toda la ilusión que tenemos”, aseguró.

La ilusión de Rodrigo De Paul rumbo al Mundial 2026

El volante, que integra la prelista presentada por Lionel Scaloni, se perfila como una de las piezas fijas de la convocatoria definitiva para defender el título conseguido en Qatar 2022.

En ese contexto, De Paul reconoció que vive la previa con una mezcla de entusiasmo, ansiedad y responsabilidad. “Tengo muchísimas ganas. Sabemos que es dificilísimo, pero veo al grupo con hambre de seguir compitiendo y de volver a pelear por cosas importantes”, sostuvo.

También destacó la mentalidad competitiva que mantiene el plantel argentino pese a los éxitos recientes. “Después de ganar la Copa América queríamos ir por otra más. Lo mismo pasó con la Finalissima. Este equipo siempre quiere seguir compitiendo”, afirmó.

El mediocampista además habló sobre las emociones que genera la cercanía del Mundial: “Es imposible no pensar en la Copa del Mundo. Cuanto más se acerca, más aparecen la ilusión, los nervios y la incertidumbre”.

Su presente en Inter Miami y el vínculo con Messi

De Paul también se refirió a su llegada al Inter Miami y explicó que priorizó tener continuidad y compartir equipo con Messi en la etapa previa al Mundial.

“Necesitaba jugar muchos partidos para llegar bien físicamente a la Selección y eso se está dando”, señaló.

Por otra parte, minimizó el hecho de no competir actualmente en Europa y remarcó que se siente en un gran nivel. “Llego en un momento muy bueno, incluso mejor que en otras etapas”, expresó.

Finalmente, reconoció que uno de los motivos principales de su decisión fue la posibilidad de compartir el día a día con Messi. “Jugar al lado del mejor de todos y además de un amigo era una oportunidad que no quería dejar pasar”, concluyó.