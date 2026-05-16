Franco Colapinto contó sus objetivos para lo que viene en la Fórmula 1

El arranque de temporada de Franco Colapinto en la Fórmula 1 sigue despertando entusiasmo entre los fanáticos argentinos. El piloto de Alpine mostró un rendimiento sólido en las primeras carreras del año y ya logró sumar puntos en dos de las cuatro fechas disputadas, algo que alimenta la expectativa sobre su crecimiento en la máxima categoría.

En medio del receso del calendario, Colapinto participó de distintas actividades promocionales organizadas por Alpine durante los tradicionales Filming Days, jornadas en las que las escuderías realizan grabaciones institucionales y acciones junto a sus sponsors.

En las últimas horas, el equipo francés compartió un divertido video del detrás de escena, donde el argentino fue uno de los grandes protagonistas. Desde temprano, el pilarense mostró su buen humor y hasta bromeó con haber llegado antes del horario previsto.

Durante la grabación, Colapinto también habló sobre sus objetivos para lo que resta de la temporada y dejó en claro cuál es su meta inmediata. “¿Qué se viene ahora? Ojalá seguir sumando puntos”, expresó el piloto con tranquilidad.

Las declaraciones rápidamente generaron repercusión entre los seguidores de la Fórmula 1, que destacaron en redes sociales su confianza y ambición para continuar creciendo dentro de Alpine.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La próxima presentación del argentino será en el Gran Premio de Canadá, cuya actividad comenzará el viernes 22 de mayo con las prácticas libres y la clasificación sprint.

Cronograma del GP de Canadá

Viernes 22 de mayo

• Prácticas libres: 13:30 a 14:30

• Clasificación sprint: 17:30 a 18:14

Sábado 23 de mayo

• Carrera sprint: 13:00 a 14:00

• Clasificación: 17:00 a 18:00

Domingo 24 de mayo

• Carrera principal: 17:00 hs