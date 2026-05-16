El insólito motivo por el que un futbolista se negó a jugar el Mundial

A pocos días del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, las selecciones comienzan a confirmar sus listas definitivas de convocados. En ese contexto, Túnez quedó envuelto en una inesperada polémica luego de que un joven futbolista rechazara formar parte del plantel mundialista.

El protagonista es Louey Ben Farhat, mediocampista ofensivo de 19 años que juega en el Karlsruher SC de la segunda división alemana. La decisión del futbolista generó sorpresa y malestar dentro del cuerpo técnico tunecino.

El entrenador de la selección, Sabri Lamouchi, contó públicamente cómo se enteró de la negativa y no ocultó su enojo por la situación.

“Esta mañana me llamó el padre del jugador para decirme que consideraban que todavía era muy pronto para disputar un Mundial. Después intenté volver a comunicarme y no obtuve respuesta. Me pareció una falta de respeto”, expresó el DT.

Por qué Louey Ben Farhat habría rechazado jugar el Mundial

Según informaron distintos medios de Túnez, detrás de la decisión también habría cuestiones vinculadas a su futuro deportivo. El joven es seguido de cerca por clubes importantes de la Bundesliga y existiría temor de que una mala actuación en el Mundial afecte posibles negociaciones.

Actualmente, Ben Farhat es considerado una de las grandes promesas del fútbol tunecino y viene teniendo un crecimiento importante en Alemania.

Los números de Louey Ben Farhat en Alemania

Formado en las inferiores del Karlsruher SC, el mediocampista ya disputó 32 partidos con el primer equipo. En ese tiempo convirtió 9 goles y aportó 2 asistencias en poco más de 1700 minutos en cancha.

De acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, el futbolista tiene una cotización cercana a los 7,5 millones de euros y es seguido por clubes como Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund.