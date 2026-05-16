La psicóloga de Envidiosa, habló de su vida íntima

Dueña de una extensa carrera en el teatro independiente, Lorena Vega logró una gran popularidad gracias a su papel en la serie Envidiosa, donde interpreta a la psicóloga del personaje de Griselda Siciliani. Más recientemente, también se destacó en En el barro con su personaje de La Zurda. Aunque suele mantener un perfil bajo respecto a su vida privada, la actriz decidió abrirse en una entrevista íntima con la revista Pronto.

En diálogo con el medio, Vega aseguró que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. “Estoy viviendo una etapa profesional muy intensa y feliz. Soy consciente de que hoy trabajar en la industria audiovisual es un privilegio”, expresó. Además, destacó que su recorrido artístico siempre estuvo ligado al trabajo simultáneo en distintos proyectos, desde teatro y cine independiente hasta series y producciones audiovisuales.

La actriz explicó que el crecimiento de su exposición pública no modificó demasiado su dinámica laboral. “Siempre hice muchas cosas al mismo tiempo. Estas series de gran alcance se sumaron a una forma de trabajar que ya tenía incorporada”, comentó. También valoró la posibilidad de compartir proyectos con colegas y artistas a quienes admira profundamente.

En el plano personal, Lorena contó que está en pareja desde hace casi dos décadas con Gonzalo, director y trabajador del ámbito cinematográfico. Ambos se conocieron a través de amigos en común vinculados al cine y al teatro, aunque la relación amorosa comenzó varios años después.

“Primero hubo una relación de compañerismo y amistad. Con el tiempo nos miramos distinto y empezamos a salir”, recordó la actriz. La pareja convive desde hace años y se casó en 2011. Juntos tienen un hijo, cuya identidad prefieren mantener alejada de la exposición pública.

Consultada sobre la maternidad, Vega no ocultó la emoción. “Mi hijo cambió completamente mi forma de ver la vida. Es mi mayor felicidad y una fuente constante de inspiración”, afirmó. También explicó que la experiencia de ser madre le permitió reorganizar prioridades y encontrar nuevas motivaciones personales y profesionales.

En relación con su presente laboral, la actriz también habló de la campaña realizada junto a Netflix para promocionar distintas producciones nacionales. Allí, con su personaje de Fernanda, compartió escenas con figuras como Adrián Suar, Moria Casán, Cecilia Roth, Peter Lanzani y Mercedes Morán.

“Fue una experiencia increíble desde el comienzo. Sentí que formaba parte de un proyecto que valoraba muchísimo la ficción argentina y el talento local”, señaló. Además, destacó el reconocimiento que recibió el personaje de Fernanda y la importancia de impulsar la producción audiovisual nacional.

Para Lorena Vega, este presente representa no solo un crecimiento profesional, sino también una confirmación del camino recorrido durante años dentro del mundo artístico.