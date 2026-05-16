Stephanie Demner espera su segundo hijo con Guido Pella

Stephanie Demner y Guido Pella esperan su segundo hijo y atraviesan un momento de felicidad familiar. La noticia fue dada a conocer en el programa LAM, donde el panelista Pepe Ochoa reveló que la modelo se encuentra transitando los primeros meses de embarazo.

Durante el ciclo televisivo, Ochoa contó que la pareja buscaba agrandar la familia desde hacía tiempo. “Están muy felices porque querían volver a ser padres”, señaló al aire. Además, detalló que Demner cursa aproximadamente tres meses y medio de gestación y aseguró que la pareja ya conoce el sexo del bebé, aunque todavía decidió no hacerlo público.

Horas después de que trascendiera la información, Stephanie compartió un emotivo posteo en sus redes sociales para confirmar la noticia. “Se agranda la comunidad”, escribió junto a una serie de fotos donde mostró la ecografía y dejó ver su pancita. La publicación generó una inmediata repercusión entre sus seguidores, que rápidamente llenaron el posteo de mensajes de cariño y felicitaciones.

La influencer suele compartir gran parte de su vida cotidiana a través de sus plataformas digitales, especialmente momentos familiares junto a Guido Pella y su hija Arianna, nacida en 2022. La pequeña, conocida cariñosamente por sus seguidores como “Baby Ari”, aparece frecuentemente en videos, producciones de fotos y escenas familiares que forman parte del contenido habitual de Demner.

El anuncio del embarazo también despertó reacciones dentro del ambiente artístico y en redes sociales. Varias figuras del espectáculo y del mundo influencer celebraron la noticia, entre ellas Mery del Cerro y Carme Bustelo, quienes dejaron mensajes públicos felicitando a la pareja.

A casi dos años de su casamiento, Stephanie Demner y Guido Pella se preparan así para una nueva etapa familiar con la llegada de su segundo hijo.