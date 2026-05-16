Rumores y desmentida: aseguran que Luis Miguel no estuvo internado en Nueva York

En las últimas horas se viralizó una fuerte versión sobre la salud de Luis Miguel, que aseguraba que había sido internado de urgencia en Nueva York por un supuesto problema cardíaco. La noticia generó preocupación entre sus fanáticos y rápidamente comenzó a circular en redes sociales y programas de espectáculos. Sin embargo, el entorno del artista salió a desmentir categóricamente la información.

Cómo surgió el rumor sobre la salud de Luis Miguel

Las versiones comenzaron a tomar fuerza a partir de una publicación realizada por la periodista de espectáculos Jacqueline Martínez, conocida popularmente como Chamonic. A partir de allí, distintos medios y cuentas de redes sociales replicaron la información.

El tema tomó aún más repercusión cuando fue mencionado en El Gordo y la Flaca, donde señalaron que el cantante habría quedado bajo observación médica tras detectarse una presunta complicación cardíaca durante un chequeo.

Pese a la difusión de estas versiones, ni el equipo de trabajo del artista ni su pareja, Paloma Cuevas, realizaron declaraciones oficiales confirmando la situación.

Durante varias horas, la incertidumbre se apoderó de los seguidores del cantante. Incluso, la periodista Gelena Solano comentó en televisión que el supuesto centro médico contaba con especialistas reconocidos en problemas cardiovasculares, alimentando todavía más los rumores.

El entorno de Luis Miguel negó la internación

Finalmente, cerca de las 22 horas de este domingo, trascendió que personas cercanas al cantante desmintieron completamente la información sobre una internación.

Según indicaron, Luis Miguel “se encuentra en perfecto estado de salud” y las versiones difundidas durante las últimas horas no tendrían ningún fundamento.

De esta manera, quedó descartada la supuesta hospitalización del artista mexicano en Nueva York, en un episodio que volvió a poner en debate la velocidad con la que se viralizan rumores sobre figuras públicas sin confirmación oficial.