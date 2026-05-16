Cómo reconocer las señales de alerta de un infarto

En Argentina se registran cerca de 40.000 infartos por año, una cifra que representa más de cien casos diarios. En un escenario donde cada vez más personas viven solas, especialistas remarcan la importancia de reconocer rápidamente los síntomas y actuar de inmediato ante una emergencia cardíaca.

“El tiempo es corazón”, explica el Dr. Sergio Baratta, jefe de Cardiología del Hospital Universitario Austral. Según detalla, cuanto más rápido se inicie la atención médica, menores son las probabilidades de sufrir daños irreversibles en el corazón.

Cuáles son las señales de alerta de un infarto

Lejos de la imagen típica que suele verse en películas, un infarto no siempre provoca un colapso inmediato. El síntoma más frecuente es una sensación de presión, dolor u opresión en el pecho, que puede irradiarse hacia distintas partes del cuerpo, como:

Espalda

Hombros

Brazos

Cuello

Boca del estómago

El especialista advirtió que el dolor puede aparecer de manera repentina o progresiva y durar más de 10 o 15 minutos.

En las mujeres, los síntomas suelen ser menos específicos y muchas veces se confunden con otras molestias. Entre los signos más frecuentes aparecen:

Ardor o dolor estomacal

Sensación de acidez

Sudoración excesiva

Cansancio repentino

Mareos o náuseas

Ansiedad inexplicable

En adultos mayores también pueden manifestarse síntomas atípicos, como desorientación, apatía, pérdida del apetito o deterioro brusco de su estado habitual.

Qué hacer ante la sospecha de un infarto

Frente a síntomas compatibles con un evento cardíaco, lo primero es llamar inmediatamente al sistema de emergencias (107 o servicio privado) y brindar información precisa sobre el cuadro y la ubicación.

“Muchas veces el operador permanece en línea monitoreando la situación hasta la llegada de la ambulancia”, explicó Baratta.

Mientras llega la asistencia médica, los especialistas recomiendan:

Mantenerse semisentado o recostado

Evitar cualquier esfuerzo físico

Respirar lento y profundo

Dejar puertas abiertas y accesos despejados

Tener el teléfono cerca

Estas medidas ayudan a reducir la carga sobre el corazón y disminuyen el riesgo de caídas o complicaciones.

Errores frecuentes que pueden agravar la situación

Los cardiólogos advierten que existen conductas comunes que pueden retrasar el tratamiento y aumentar el riesgo de muerte o secuelas graves.

Entre los errores más frecuentes se encuentran:

Esperar a que el dolor desaparezca

Intentar manejar hasta un hospital

Tomar analgésicos por cuenta propia

Llamar primero a familiares en lugar de emergencias

Ducharse antes de pedir ayuda

Sobre el uso de aspirina, el especialista señaló que puede ser útil en algunos casos de sospecha de infarto y siempre que no existan contraindicaciones, aunque aclaró que no debe reemplazarse por ibuprofeno, diclofenac u otros antiinflamatorios.

La rapidez puede salvar vidas

Una vez que llega el equipo médico, se realiza una evaluación inicial con electrocardiograma y, si es necesario, se coordina el traslado a un centro especializado para realizar procedimientos como angioplastia o trombólisis.

“Cuanto más tiempo pasa sin tratamiento, mayor es el daño irreversible en el corazón”, concluyó el especialista, quien remarcó que una arteria obstruida durante demasiado tiempo puede provocar insuficiencia cardíaca, arritmias severas e incluso la muerte.