Santa Fe se destaca en la construcción: crecen el empleo y las obras públicas en medio de la caída nacional

Mientras gran parte del país atraviesa una retracción en la actividad de la construcción, Santa Fe logró posicionarse como una de las provincias con mejores indicadores en generación de empleo formal dentro del sector.

Desde el Gobierno provincial atribuyeron este desempeño al fuerte impulso de la obra pública y a la implementación de beneficios impositivos destinados a fomentar el trabajo registrado.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, aseguró que los resultados están vinculados al “plan récord de obra pública” impulsado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, que incluye inversiones en viviendas, gasoductos, rutas, escuelas y hospitales en distintos puntos del territorio santafesino.

Además, destacó que la construcción tiene un importante impacto sobre otras actividades económicas debido al movimiento que genera en distintos rubros vinculados a la producción y los servicios.

En paralelo, otro de los puntos señalados por las autoridades provinciales es la aplicación de incentivos fiscales previstos en la Ley Tributaria santafesina. La normativa permite a las empresas descontar del pago de Ingresos Brutos parte de los salarios correspondientes a nuevas incorporaciones laborales registradas.

De acuerdo con los datos oficiales difundidos por la Provincia, durante enero se generaron 649 nuevos puestos de trabajo en el conjunto de la actividad económica, mientras que en febrero la cifra ascendió a 2.544 y en marzo alcanzó los 5.392 empleos.

Según explicó Báscolo, solo en el sector de la construcción se crearon más de 2.000 puestos directos en apenas tres meses, siendo además la actividad que más utilizó las deducciones impositivas vinculadas a nuevas contrataciones.