Mársico cerró con una disertación las segundas jornadas santafesinas de derecho agrario

Nuestra Ciudad fue sede de las II Jornadas Santafesinas de Derecho Agrario, la cuales se llevaron a cabo en la sede del Colegios de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial, pero que contaron con la participación de los cinco colegios de profesionales de la abogacía de la Provincia.

En esa oportunidad el Dr. Lisandro Mársico, concejal de Rafaela, expuso sobre el “Millonario Negocio de la Exportación de Granos en Perjuicio de los Chacareros”, haciendo un recorrido por negra historia de saqueos al campo argentino.

Lisandro Mársico, formuló un completo repaso de los hechos que llevaron a la expoliación de nuestra Nación, de los ganaderos y a los frigoríficos argentinos por Gran Bretaña y las empresas internacionales con la complicidad interna, fijando condiciones muy desventajosas para los productores y frigoríficos locales, en la exportación de carme vacuna.

Posteriormente, hizo referencia a la exportación del trigo, concretamente a la cosecha del año 1963/64, en la cual los productores argentinos del cereal no pudieron aprovechar los precios internaciones en alza, producto de la especulación de las empresas exportadores que generaron el cierre de las ventas al exterior.

Continuó con los ocurrido en el año 2002, con el surgimiento e imposición de las retenciones (único país que las percibe), derecho de exportación que terminó recayendo sobre el productor en ese momento, no las percibió el Estado y las empresas exportadoras, a sabiendas que serían establecidas y en un movimiento especulativo, anotaron órdenes de venta del cereal, previo a la imposición de las retenciones, en una cantidad para vender que no poseían y que les permitió por ese monto no abonar retención que debieron pagar los chacareros y que tampoco recaudó el Estado.

En el 2007 sucedió una situación similar de apropiación ilegítima: Las exportadoras detectan (tenían el dato) de una nueva suba en las retenciones, debido al apetito fiscal debido a los buenos precios de la soja, previo a la suba anotan en el Registro de Declaraciones de Ventas al Exterior, sin tener la mercadería, ni el comprador, casi 19.000.000 de toneladas, casi el 40% de una cosecha que se estaba por sembrar. Hasta se logró modificar la ley para evitar esto, pero finalmente no se pudo impedir que las exportadoras ganaran 2.000 millones de dólares, producto de la pasividad del gobierno, el productor si las tuvo que pagar, pero como había pasado en el año 2002, tampoco ingresó un peso a las arcas del Estado Nacional.

“Creí conveniente en esta charla centrar la exposición en cuatro hechos constituyeron un saqueo al productor, para llegar a lo que sucedió hace poco tiempo (el año pasado más precisamente) con un hecho muy particular acaecido en este gobierno y protagonizado por este gobierno”, finalizó el Dr. Lisandro Mársico