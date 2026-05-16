ALERTA EN SANTA FE: LA INFLACIÓN YA SUPERÓ LOS AUMENTOS SALARIALES Y CRECE LA TENSIÓN CON LOS GREMIOS

La inflación acumulada en Santa Fe durante los primeros cuatro meses de 2026 ya dejó atrás el porcentaje de aumento salarial acordado en las últimas negociaciones paritarias del sector público. El dato encendió señales de preocupación entre los gremios estatales y podría abrir un nuevo foco de conflicto con el Gobierno provincial en las próximas semanas.

El incremento de precios registrado hasta abril superó el 12,5% pautado para el primer semestre del año en los acuerdos firmados con trabajadores de la administración pública, docentes y empleados de la salud.

A pesar del escenario, desde el Ejecutivo santafesino intentaron llevar tranquilidad y defendieron el esquema salarial vigente hasta junio.

La secretaria de Recursos Humanos y Función Pública de Santa Fe, Malena Azario, aseguró que una parte importante de los trabajadores estatales todavía mantiene ingresos por encima de la inflación debido a adicionales incluidos en los acuerdos salariales.

“Todo lo que tiene que ver con la pirámide salarial, desde la media hacia los que menos ganan, está por encima de la inflación comunicada”, sostuvo la funcionaria luego de conocerse los últimos datos oficiales.

Además, explicó que las paritarias no contemplaron únicamente aumentos porcentuales, sino también sumas fijas garantizadas y suplementos especiales para determinados sectores de la administración pública.

“Además del porcentaje, cada acuerdo incorporó otros incrementos vinculados a suplementos y mínimos garantizados”, afirmó.

Según el informe difundido por el Ipec, la inflación de abril en Santa Fe alcanzó el 3%, ubicándose por encima del 2,6% informado a nivel nacional por el Indec.

En la comparación interanual, la provincia registró un índice del 32,9%, también superior al promedio nacional.

El acuerdo salarial firmado por la Provincia estableció incrementos escalonados del 2,6% en enero, 2,1% en febrero, 2,2% en marzo, 2% en abril, 2% en mayo y 1,6% en junio.

A eso se sumó una compensación extraordinaria equivalente a tres puntos porcentuales para cubrir el desfasaje inflacionario registrado entre noviembre y diciembre del año pasado, incluyendo el impacto sobre el aguinaldo.

La propuesta oficial también incorporó una garantía mínima de aumento de 170 mil pesos entre febrero y junio, además de mejoras específicas para asistentes escolares, cuyo suplemento fue elevado a 150 mil pesos.

Más allá de la defensa del Gobierno provincial, el avance de la inflación vuelve a poner presión sobre las negociaciones salariales en Santa Fe y reabre el debate por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales frente al aumento sostenido de precios en el arranque de 2026.