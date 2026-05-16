SE ABRE LA PELEA POR LA NUEVA LEY ELECTORAL EN SANTA FE: REUNIONES SECRETAS Y TENSIÓN ENTRE LOS PARTIDOS

La falta de actividad legislativa en la última semana en Santa Fe sirvió para acelerar otro movimiento político silencioso pero clave: el debate por la futura reforma electoral de la provincia. Sin sesiones en Diputados ni en el Senado, comenzaron reuniones reservadas entre dirigentes de distintos espacios para avanzar en una nueva normativa que adapte el sistema político santafesino a los cambios introducidos en la Constitución reformada.

Por ahora, las conversaciones se desarrollan puertas adentro de cada fuerza política. La intención es alcanzar primero consensos internos y luego abrir negociaciones entre los partidos que integran Unidos y el peronismo, además de otros sectores con representación parlamentaria.

“Empezamos”, fue la breve respuesta que dejó trascender un funcionario del gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro, en cuyo despacho ya se realizaron varias reuniones entre referentes radicales.

El mandatario provincial aseguró en distintas oportunidades que se mantiene alejado de las discusiones políticas vinculadas a la reforma y que prefiere concentrarse en la gestión y las recorridas territoriales. Según explicó, la coordinación del tema quedó en manos del ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y del senador Felipe Michlig, quienes mantienen absoluto hermetismo sobre las negociaciones.

Hasta el momento, el único proyecto formal presentado es el impulsado por senadores del Partido Justicialista. El texto propone la creación de un Código Electoral unificado que reúna normas actualmente dispersas en distintas leyes y decretos.

El senador Rubén Pirola, uno de los autores de la iniciativa, explicó que el proyecto mantiene las PASO como mecanismo para definir candidaturas, ratifica la boleta única de papel en todas las categorías y fija el cuarto domingo de junio como fecha para las elecciones generales.

La propuesta también incorpora el voto para jóvenes de 16 y 17 años y para ciudadanos extranjeros, además de introducir herramientas digitales para trámites electorales y nuevas reglas vinculadas a campañas, encuestas y difusión de información política.

Mientras tanto, en Diputados el peronismo también trabaja en su propia iniciativa. Desde el bloque Hacemos Santa Fe, alineado con el exgobernador Omar Perotti, avanzan en una propuesta alternativa. La diputada Celia Arena aclaró que el texto no es contradictorio con el presentado en el Senado, aunque se trata de un proyecto independiente.

Dentro del socialismo todavía no existe una postura definitiva. Distintos legisladores elaboran borradores internos y algunos sectores impulsan consultas con dirigentes históricos que participaron en reformas electorales anteriores.

Por su parte, el Frente Amplio por la Soberanía pidió una audiencia formal con Pullaro para interiorizarse sobre el alcance de los cambios que se analizan. Los tres diputados del bloque presentaron una nota en la Mesa de Entradas de Casa de Gobierno solicitando información oficial sobre el proceso.

Actualmente, el sistema electoral santafesino se sostiene sobre una estructura compuesta por veinte leyes y nueve decretos reglamentarios. Sin embargo, la reciente reforma constitucional obliga a redefinir distintos aspectos vinculados a la competencia judicial electoral y al funcionamiento de los partidos políticos.

Uno de los nuevos artículos de la Constitución establece que una ley aprobada por mayoría absoluta de ambas cámaras deberá determinar la autoridad encargada de organizar las elecciones y fijar las reglas del sistema electoral.

En paralelo, la Legislatura ya avanzó en otras adecuaciones derivadas de la reforma constitucional, como la nueva Ley Orgánica de Municipios y la reciente creación del Colegio de Jueces en el fuero Contencioso Administrativo.

Todo indica que este nuevo organismo podría asumir funciones vinculadas a la Secretaría Electoral, mientras que la Corte Suprema provincial quedaría como instancia de apelación en conflictos surgidos durante los procesos electorales.