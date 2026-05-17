Emoción y lágrimas en Sunchales: 328 familias recibieron su lote y sueñan con la casa propia

En una jornada cargada de emoción y expectativa, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este 16 de mayo la entrega oficial de 328 lotes correspondientes al plan Sunchalote en la ciudad de Sunchales.

El acto contó con la presencia del intendente Pablo Pinotti, funcionarios provinciales y municipales, además de cientos de familias beneficiarias que esperaban desde hacía años acceder a un terreno propio.

Durante su discurso, Pullaro se mostró visiblemente emocionado al dirigirse a los adjudicatarios y destacó el significado social y humano del proyecto habitacional.

“Como gobernador de esta hermosa y queridísima provincia me invade la emoción. Cuando los saludaba y los abrazaba sentía todos sus sueños puestos durante tanto tiempo y la expectativa de una vida futura feliz”, expresó el mandatario provincial frente a los presentes.

El gobernador también reconoció el trabajo realizado por el municipio para avanzar con el programa y valoró especialmente el compromiso del intendente local para concretar la entrega.

“Quiero agradecer tanto a los adjudicatarios como al intendente, que se cargó este tema al hombro. Cuando hay una persona buena frente a la gestión pública, las cosas siempre terminan resultando bien”, sostuvo.

Pullaro remarcó además que el acceso al lote representa mucho más que la posibilidad de construir una vivienda, ya que también genera movimiento económico y empleo en la ciudad.

“Aquí cada recurso que cada familia tenga lo va a poner en un ladrillo. Van a vivir los mejores momentos de su vida compartiendo con sus hijos y sus seres queridos”, afirmó.

En ese sentido, destacó que el plan Sunchalote impulsará distintos sectores vinculados a la construcción y al comercio local en un contexto económico complejo.

“Hoy habrá muchos más vecinos que van a tener trabajo en la construcción, la albañilería y el comercio, lo que mueve la economía en un momento muy difícil”, aseguró el gobernador.

Además, reafirmó el compromiso del Estado provincial para continuar acompañando este tipo de proyectos habitacionales y valoró el trabajo conjunto entre Provincia y municipio.

“Trabajar al lado de autoridades que le ponen el alma y el cuerpo es mucho más fácil para todos”, señaló.

Sobre el cierre del acto, Pullaro dejó un mensaje cargado de esperanza para las familias beneficiadas y expresó su deseo de que iniciativas similares se multipliquen en distintos puntos de Santa Fe.

“Ojalá que haya muchos más Sunchalotes en toda la provincia”, concluyó.