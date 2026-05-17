Capacitación en Seguridad Vial: Mercofrio refuerza el compromiso con la conducción responsable

En el marco de las acciones de concientización y prevención, se llevó a cabo una capacitación en Seguridad Vial y Conductas Defensivas destinada al equipo de la empresa Mercofrio. La actividad tuvo como objetivo fortalecer hábitos de conducción responsable y reducir riesgos en la vía pública.



Durante el encuentro, se trabajó sobre tres ejes fundamentales: la velocidad y su incidencia en los siniestros viales; las distracciones, especialmente el uso del teléfono celular al volante; y el consumo de sustancias, con énfasis en los efectos del alcohol en la conducción.



Desde la organización destacaron la importancia de generar estos espacios de formación, que contribuyen a construir una cultura vial más segura. Asimismo, agradecieron a Mercofrio por su compromiso con el bienestar de sus colaboradores y por apostar a la prevención como herramienta clave.