River se clasificó a la final del Torneo Apertura 2026

River venció 1-0 a Rosario Central en el Monumental y se metió en la final del Torneo Apertura gracias a un gol de Facundo Colidio. En una semifinal cargada de tensión, pierna fuerte y lesiones, el equipo de Eduardo Coudet logró imponerse ante un Canalla que nunca encontró a Ángel Di María en su mejor versión.

El encuentro arrancó con intensidad y algunas situaciones claras para Rosario Central, pero con el correr de los minutos River tomó el control del juego y manejó los tiempos del partido. Aun así, la noche estuvo marcada por las preocupaciones físicas dentro del plantel millonario.

La primera alarma se encendió apenas a los diez minutos del primer tiempo, cuando Sebastián Driussi salió lesionado y entre lágrimas luego de una dura acción con Franco Ibarra. Más tarde, también Aníbal Moreno pidió el cambio con visibles gestos de dolor, generando preocupación en el cuerpo técnico.

En la media hora inicial llegó una de las grandes polémicas de la noche. Gastón Ávila impactó con el codo sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área y, tras la revisión del VAR, Nicolás Ramírez sancionó penal para River. Gonzalo Montiel se hizo cargo de la ejecución, pero Jeremías Ledesma le atajó el disparo y sostuvo el empate para el conjunto rosarino.

Ya en el complemento, River encontró el gol tras otra infracción dentro del área. Luego de una jugada larga que atravesó toda la cancha, Freitas anticipó y Ledesma lo derribó. Esta vez, Facundo Colidio no falló desde los doce pasos y marcó el 1-0 definitivo para desatar la locura en el Monumental.

Más allá de la ventaja, el equipo de Coudet mantuvo el control emocional y futbolístico del partido. Rosario Central nunca logró hacer pesar a Di María ni generar situaciones claras para empatar el encuentro.

Con esta victoria, River se convirtió en el primer finalista del Torneo Apertura y ahora espera por el ganador del duelo entre Argentinos Juniors y Belgrano. Mientras tanto, las lesiones de Driussi y Aníbal Moreno encendieron las alarmas de cara a la definición del campeonato.