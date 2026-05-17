Dellasanta en la mira: el temor de la vieja política a un libertario que crece en Rafaela

Por Carlos Zimerman

En política nadie intenta destruir a alguien que no representa un peligro.

Y si hay algo que quedó absolutamente claro en Rafaela durante las últimas semanas, es que la figura de Fabricio Dellasanta empezó a incomodar mucho más de lo que algunos imaginaban.

Demasiado.

Porque cuando un dirigente comienza a transformarse en una amenaza electoral real, automáticamente se activan los mecanismos clásicos de la vieja política: operaciones, desgaste mediático, filtraciones interesadas, exposición judicial selectiva y un trabajo silencioso destinado a erosionar imagen pública.

Y eso es exactamente lo que hoy muchos observan alrededor del concejal libertario.

La pregunta entonces ya no es si quieren perjudicar políticamente a Fabricio Dellasanta. La verdadera pregunta es por qué le tienen tanto miedo.

La respuesta aparece bastante rápido cuando se analiza el escenario político local.

El peronismo atraviesa uno de sus momentos más delicados en Rafaela. No tiene una figura claramente competitiva, perdió centralidad política y además observa con preocupación el desgaste acelerado de la gestión del intendente Leonardo Viotti.

Porque aunque públicamente nadie lo admita, en privado muchos dirigentes coinciden en algo: la gestión de Viotti perdió rápidamente el impulso con el que llegó al poder y hoy genera más dudas que entusiasmo.

Y allí aparece Dellasanta.

Con un estilo frontal, incómodo, agresivo y completamente alejado de la corrección política tradicional, el edil libertario logró instalarse como una de las voces más visibles de la oposición local. Dice lo que otros callan, confronta permanentemente y entendió algo fundamental de la política moderna: hoy la visibilidad vale casi tanto como la estructura.

Eso lo convirtió en un problema para todos.

Para el peronismo, porque observan que puede quedarse con gran parte del voto bronca antisistema.

Y para sectores del oficialismo, porque entienden que si la gestión municipal continúa deteriorándose, Dellasanta puede transformarse rápidamente en una alternativa electoral muy competitiva.

Por eso no sorprendió que en medio de la causa laboral que involucra al concejal comenzaran a aparecer movimientos llamativos, filtraciones, notificaciones inusualmente mediatizadas y un interés repentino de determinados sectores políticos y periodísticos.

Porque en Rafaela todos saben cómo funciona realmente el poder.

Y todos saben también que determinadas causas judiciales pueden dormir años enteros en un despacho… hasta que políticamente dejan de ser convenientes.

Entonces se aceleran.

Entonces aparecen notificaciones dirigidas a organismos públicos.

Entonces el expediente empieza mágicamente a circular.

Entonces algunos descubren de golpe un interés periodístico descomunal.

Demasiadas casualidades juntas para creer que todo ocurre espontáneamente.

El propio Fabricio Dellasanta habló públicamente de presiones políticas y de sectores interesados en perjudicarlo. Y aunque evitó dar nombres concretos, en el mundo político local nadie necesita demasiadas explicaciones para interpretar hacia dónde apuntan sus sospechas.

De hecho, en las últimas horas comenzaron a circular con fuerza versiones extremadamente delicadas dentro de la política santafesina.

Versiones que sostienen que tanto el ex gobernador Omar Perotti como el ex intendente Luis Castellano habrían golpeado la puerta de un altísimo funcionario judicial a nivel nacional para instar al juez que entiende en la causa laboral a acelerar de manera inusualmente rápida el proceso contra Fabricio Dellasanta.

Y lo más llamativo es que, a la luz de los hechos ocurridos en las últimas semanas, esas versiones empiezan peligrosamente a adquirir sentido, pero por ahora son solo versiones, nada descabelladas, pero solo versiones.

Porque resulta difícil explicar de otra manera la velocidad repentina que tomó una causa que llevaba más de una década.

Resulta difícil explicar la exposición pública.

Resulta difícil explicar ciertas filtraciones.

Y resulta todavía más difícil explicar por qué determinados sectores políticos parecen mucho más preocupados por destruir a Dellasanta que por discutirle ideas o propuestas.

Hay además otro elemento que preocupa especialmente al peronismo: Dellasanta empezó a construir volumen político dentro de La Libertad Avanza.

Y eso cambia completamente el escenario.

Ya no se trata solamente de un concejal polémico de Rafaela.

Se trata de un dirigente que comienza a tener llegada a sectores importantes del armado libertario provincial y nacional.

Eso lo vuelve todavía más peligroso para sus adversarios.

Porque si el escenario económico nacional mejora aunque sea parcialmente y el oficialismo de Javier Milei llega competitivo a 2027, dirigentes locales identificados con el mileísmo podrían beneficiarse enormemente.

Y ahí el nombre de Fabricio Dellasanta aparece inevitablemente sobre la mesa.

Por eso hoy muchos en Rafaela parecen más preocupados por destruirlo que por enfrentarlo políticamente.

Porque saben que una cosa es competir contra un dirigente desgastado.

Y otra muy distinta es enfrentar a alguien que conserva discurso antisistema, centralidad mediática y además puede victimizarse denunciando persecución política.

En definitiva, quizás el verdadero problema de Fabricio Dellasanta para la vieja política no sea lo que dice.

Tal vez el verdadero problema sea que cada vez hay más gente dispuesta a escucharlo.