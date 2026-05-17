¿Lisandro Enrico en desgracia? Pullaro dejó un mensaje brutal: “Felipe Michlig es mi jefe”

Por Jorge Levin

En política las frases nunca son inocentes.

Y mucho menos cuando las pronuncia un gobernador.

Por eso, cuando Maximiliano Pullaro apareció en un reel de Instagram diciendo sin vueltas que “Felipe Michlig es mi jefe”, dentro de Unidos nadie interpretó la frase como una simple muestra de afecto político. Todo lo contrario.

Fue leído como lo que realmente parece haber sido: un mensaje interno, directo y disciplinador hacia toda la tropa oficialista.

Especialmente hacia Lisandro Enrico.

Porque la declaración del gobernador llega apenas días después de la primera gran pelea interna que sacudió seriamente a Unidos desde su llegada al poder provincial.

Y el epicentro del conflicto tuvo nombre y apellido: Felipe Michlig vs. Lisandro Enrico.

La tensión entre ambos no es nueva. En la política santafesina todos saben que mantienen una relación áspera desde hace años, incluso antes de que la coalición desembarcara en la Casa Gris.

Pero ahora la pelea dejó de ser subterránea.

Y explotó públicamente.

Todo comenzó cuando el senador por San Cristóbal, Felipe Michlig, impulsó un pedido de informes por 54 viviendas inconclusas en su departamento, obras que forman parte de un paquete de 800 unidades habitacionales paralizadas originalmente durante el gobierno nacional y luego transferidas a la provincia.

El planteo parecía técnico.

Pero no lo era.

Porque detrás del pedido apareció una crítica política directa al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

“Nos dijeron que no hay fondos, pero hay licitaciones en otras localidades”, disparó Michlig, dejando entrever un supuesto manejo discrecional de las obras públicas.

Y luego directamente lanzó una frase que en política equivale a sacar el cuchillo arriba de la mesa: “¿Decide el ministro por quién le gusta más o menos?”

Ahí la interna dejó de ser rumor.

Pasó a ser guerra abierta.

Pero Michlig fue todavía más allá cuando cuestionó la doble condición política de Enrico y chicaneó públicamente: “No sé cómo decirle, ¿ministro o senador?”

La frase cayó pésimo.

Y pocos días después ocurrió algo que dentro del radicalismo santafesino nadie considera casual: Lisandro Enrico terminó renunciando a su banca en el Senado provincial.

Formalmente la explicación fue institucional.

Políticamente, el mensaje fue otro.

Porque en Santa Fe todos entendieron que Felipe Michlig ganó la primera gran batalla interna de Unidos.

Y en ese contexto apareció entonces la frase de Pullaro.

“Felipe Michlig es mi jefe.”

Corta.

Directa.

Sin matices.

Dentro del oficialismo provincial muchos la interpretaron como una señal inequívoca de alineamiento político del gobernador con el poderoso senador radical.

O dicho de otra manera: Pullaro dejó claro quién conduce realmente el radicalismo santafesino.

Y eso inevitablemente abre otra pregunta incómoda: ¿quedó Lisandro Enrico políticamente debilitado?

La respuesta dentro de Unidos parece dividirse.

Hay quienes creen que Enrico todavía conserva enorme poder territorial, gestión y volumen político propio, especialmente en el sur provincial.

Pero otros entienden que el ministro quedó golpeado por la exposición de la interna y, sobre todo, porque el respaldo público del gobernador terminó siendo mucho más contundente hacia Michlig que hacia él.

En política el poder no solamente se ejerce.

También se exhibe.

Y el reel difundido por Felipe Michlig fue exactamente eso: una exhibición de poder.

Una forma elegante pero brutal de recordarle a todos dentro de Unidos quién manda.

O al menos quién tiene hoy la lapicera más pesada dentro del radicalismo santafesino.

Mientras tanto, el ruido interno continúa.

Porque aunque públicamente todos intenten bajar el tono, la pelea entre Michlig y Enrico está lejos de terminar.

Y en política, cuando una interna sale a la superficie, rara vez vuelve completamente al subsuelo.