Escándalo en Talleres

La crisis deportiva que atraviesa Talleres de Córdoba sumó en las últimas horas un nuevo episodio fuera de la cancha que generó fuerte malestar puertas adentro del club. Diego Valoyes fue sancionado por la institución luego de haber sido demorado en un control de alcoholemia realizado por la Policía Caminera sobre la Avenida Circunvalación durante la madrugada del jueves.

Según trascendió, el delantero colombiano arrojó 0,71 gramos de alcohol en sangre en un control de rutina, una situación que cayó muy mal en Barrio Jardín por el delicado presente futbolístico que atraviesa el equipo.

El hecho tomó todavía más repercusión porque ocurrió apenas dos días antes del clásico frente a Belgrano. A pesar de lo sucedido, Valoyes fue titular en ese encuentro, aunque tuvo una floja actuación y terminó siendo reemplazado en el entretiempo. La derrota significó la eliminación de Talleres del torneo y profundizó la crisis que terminó marcando el cierre del ciclo del cuerpo técnico.

A través de un comunicado oficial, la dirigencia encabezada por Andrés Fassi confirmó que el futbolista recibió una importante multa económica en el marco del reglamento interno de la institución. Además, aclararon que el dinero de la sanción será destinado íntegramente a obras vinculadas al fútbol formativo del club.

Por su parte, Valoyes utilizó sus redes sociales para pedir disculpas públicas y asumir la responsabilidad por lo ocurrido. El atacante colombiano lamentó el episodio y reconoció su error en medio de un clima muy caliente dentro del predio Amadeo Nuccetelli.

Con el plantel golpeado por la eliminación y cuestionado por los hinchas, Talleres buscará recomponerse de cara al próximo semestre, aunque este nuevo escándalo volvió a exponer el delicado momento institucional y deportivo que atraviesa la T.