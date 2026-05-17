Viotti y Bottero siguen dormidos mientras la inseguridad vial convierte a Rafaela en un peligro constante

Mientras los accidentes se multiplican, las motos hacen lo que quieren, los escapes libres revientan los oídos de madrugada y las normas de tránsito parecen haber desaparecido por completo, en la Municipalidad de Rafaela da la sensación de que nadie gobierna absolutamente nada.

La ciudad se convirtió en una verdadera anarquía vial.

Y lo más grave es que el intendente Leonardo Viotti y Germán Bottero, responsable del área vinculada al control y ordenamiento vial, parecen no haberse dado cuenta todavía de la magnitud del problema.

O peor aún: quizás sí se dieron cuenta, pero prefieren seguir durmiendo una larguísima siesta política mientras la inseguridad vial se lleva puesta la tranquilidad de los vecinos.

Porque ya no se trata solamente de desorden.

La inseguridad vial mata.

Y Rafaela hace tiempo que empezó a naturalizar situaciones que deberían escandalizar a cualquier funcionario mínimamente responsable.

Motos circulando sin control.

Conductores sin casco.

Picadas nocturnas.

Autos estacionados en cualquier lado.

Cruces peligrosos donde nadie controla nada.

Ruidos insoportables a cualquier hora.

Semáforos ignorados sistemáticamente.

Y una sensación generalizada de ausencia total del Estado municipal.

Mientras tanto, desde el Palacio Municipal siguen hablando de proyectos, planificación, modernización y relatos marketineros que chocan violentamente contra la realidad cotidiana que viven miles de rafaelinos todos los días al salir a la calle.

Porque la realidad es otra.

Rafaela hoy no tiene una política seria de seguridad vial.

Y eso ya no admite demasiadas discusiones.

¿Dónde están los controles permanentes?

¿Dónde están las campañas de prevención reales?

¿Dónde están las sanciones ejemplificadoras?

¿Dónde está la autoridad municipal?

Porque gobernar no es solamente cortar cintas, subir reels a redes sociales o sacarse fotos sonrientes.

Gobernar también implica tomar decisiones incómodas, controlar, ordenar y enfrentar problemas que muchas veces generan costos políticos.

Y evidentemente eso hoy no está ocurriendo.

Resulta increíble que una ciudad con el volumen de tránsito que tiene Rafaela continúe funcionando casi a la deriva en materia vial.

Los vecinos lo ven.

Lo sufren.

Lo padecen.

Y lo comentan permanentemente.

Pero pareciera que dentro del municipio todavía no lograron comprender que el tránsito dejó de ser un problema secundario para transformarse en una cuestión central de seguridad pública.

Porque cuando no hay controles, cuando nadie respeta las normas y cuando el Estado desaparece de las calles, el resultado siempre termina siendo el mismo: caos.

Y después llegan los accidentes.

Y después aparecen los discursos de ocasión.

Y después todos se lamentan.

Pero mientras tanto nadie hizo nada.

Por eso sería bueno que tanto Leonardo Viotti como Germán Bottero, responsable del área, despierten de una vez de la larga siesta política en la que parecen haber entrado desde que asumieron.

Porque para administrar una ciudad no alcanza con buenas intenciones ni con slogans vacíos.

Los vecinos los eligieron para gobernar.

Y también, vale recordarlo, para eso cobran muy buenos sueldos.

Entonces quizás haya llegado el momento de empezar a trabajar seriamente en uno de los problemas que más preocupa hoy a los rafaelinos.

Antes de que la desidia siga costando vidas.