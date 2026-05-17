Manchester City campeón de la FA Cup

El mítico Wembley volvió a ser escenario de una definición histórica y el Manchester City se quedó con la FA Cup 2026 tras vencer 1-0 al Chelsea en una final inglesa cargada de tensión, pierna fuerte y presencia argentina.

El equipo de Pep Guardiola logró imponer su jerarquía en un partido muy cerrado, donde Enzo Fernández fue uno de los puntos más activos del Chelsea y Alejandro Garnacho intentó cambiar la historia desde el ataque, aunque los Blues no pudieron evitar una nueva frustración en una temporada para el olvido.

Durante gran parte del encuentro predominó el juego físico y táctico. Las interrupciones constantes y las pocas situaciones claras hicieron que el primer tiempo se disputara con mucha intensidad pero sin goles.

La diferencia llegó recién en el complemento gracias a una jugada brillante del conjunto ciudadano. A los 26 minutos del segundo tiempo, Erling Haaland aguantó de espaldas y asistió con precisión al ghanés Antoine Semenyo, que sorprendió a todos con una exquisita definición de taco para vencer a Robert Sánchez y marcar el único gol de la final.

Con la ventaja a favor, Guardiola movió el banco para manejar el cierre del partido y apostó por el ingreso de futbolistas como Mateo Kovacic y Rayan Cherki para controlar la posesión y bajar el ritmo del encuentro.

Chelsea intentó reaccionar en los minutos finales con Enzo Fernández como eje del mediocampo y Garnacho buscando desequilibrar en ataque, pero el City resistió y terminó celebrando un nuevo título en Londres.

De esta manera, Manchester City volvió a conquistar la FA Cup, alcanzó su octava corona en el torneo y quedó igualado históricamente con Chelsea, Liverpool y Tottenham entre los clubes más ganadores de la competencia.