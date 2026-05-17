Horacio Zeballos y Marcel Granollers finalistas del Masters 1000 de Roma

El tenis argentino volvió a tener una jornada de alto impacto en el circuito internacional gracias a Horacio Zeballos, que junto al español Marcel Granollers se clasificó a la final del Masters 1000 de Roma tras una trabajada victoria en semifinales.

La dupla hispano-argentina derrotó al estadounidense Austin Krajicek y al croata Nikola Mektic por 6-7 (10-12), 7-5 y 10-2 en el súper tie-break, luego de más de dos horas de un partido cargado de tensión y puntos espectaculares en el Foro Itálico.

Para Zeballos, Roma parece haberse convertido en un escenario especial. El marplatense volvió a demostrar su enorme nivel en polvo de ladrillo y alcanzó junto a Granollers su décima final de Masters 1000 como pareja, consolidándose como una de las duplas más fuertes del circuito.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el argentino y el español, que cedieron un primer set muy parejo tras un tie-break maratónico. Sin embargo, reaccionaron en el momento justo durante el segundo parcial, quebraron el saque de sus rivales y llevaron la definición al match tie-break.

Allí apareció toda la experiencia y jerarquía de Zeballos y Granollers. Con un arranque demoledor y una ventaja rápida de 3-0, dominaron completamente el desempate y cerraron el partido con un contundente 10-2.

El argentino ya sabe lo que es conquistar Roma: levantó el título en 2020 y 2024, y este domingo buscará sumar una tercera corona en la capital italiana.

Además, el partido tendrá un incentivo extra para Zeballos. Si logra quedarse con el título, volverá a alcanzar el número 1 del ranking mundial de dobles, igualando al británico Neal Skupski en la cima.

La final no será sencilla. Del otro lado de la red estarán los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, que jugarán con el apoyo de todo el público local tras eliminar a Harrison y Skupski en semifinales.