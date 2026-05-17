Corea del Sur confirmó sus convocados para el Mundial 2026

Corea del Sur ya definió a sus 26 convocados para el Mundial 2026: Heung-min Son lidera la lista y hay sorpresas en la nómina

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y las selecciones empiezan a confirmar a los futbolistas que buscarán la gloria en Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, Corea del Sur oficializó la lista de 26 jugadores elegidos por el entrenador Hong Myung-bo para disputar la Copa del Mundo.

La convocatoria está encabezada por Heung-min Son, máxima figura y referente histórico del fútbol surcoreano, que afrontará su cuarto Mundial. El delantero, actualmente en Los Angeles FC, vuelve a ser la gran esperanza del conjunto asiático.

Junto a Son, aparecen otros nombres de peso internacional como Kang-in Lee, mediocampista del Paris Saint-Germain, y Min-jae Kim, defensor del Bayern Múnich y uno de los líderes de la última línea.

Las sorpresas en la lista de Corea del Sur

Más allá de las principales figuras, el entrenador también apostó por algunos futbolistas menos experimentados. Uno de los casos que más llamó la atención fue el del defensor Ki-hyuk Lee, jugador del Gangwon de la liga local, que apenas suma una aparición con la selección mayor.

La decisión refleja la intención del cuerpo técnico de combinar experiencia internacional con futbolistas jóvenes y de gran despliegue físico.

El recuerdo de la histórica campaña de 2002

La ilusión de Corea del Sur vuelve a estar puesta en repetir una actuación histórica como la del Mundial 2002, cuando el equipo alcanzó las semifinales jugando como local junto a Japón. En aquella edición eliminó a potencias como Italia y España y terminó en el cuarto puesto, la mejor participación de un seleccionado asiático en una Copa del Mundo.

El fixture de Corea del Sur en el Mundial 2026

El conjunto asiático integrará el Grupo A y tendrá un camino exigente en la fase inicial: