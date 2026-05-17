El descargo de Jorgelina Cardoso con la hinchada de River

La semifinal entre River y Rosario Central en el Monumental estuvo cargada de tensión dentro y fuera de la cancha. El clima ya venía caldeado durante toda la semana tras las polémicas arbitrales que involucraron al Canalla en la eliminación de Racing, lo que volvió a encender las críticas y sospechas alrededor del equipo rosarino.

En medio de ese contexto, Rosario Central volvió a quedar en el centro de la escena por su relación con la AFA y por la figura de Ángel Di María, apuntado por muchos hinchas desde la obtención del campeonato anual 2025, un título que generó fuertes cuestionamientos en el fútbol argentino.

Silbidos e insultos para Di María en el Monumental

Durante el partido, el campeón del mundo con la Selección argentina recibió una fuerte reprobación desde las tribunas del Monumental. Los hinchas de River entonaron un duro cántico contra el futbolista rosarino, en un estadio donde históricamente había sido ovacionado cada vez que vistió la camiseta albiceleste.

La situación rápidamente generó repercusión en redes sociales y tuvo respuesta directa de Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, quien utilizó su cuenta de Instagram para defender al futbolista.

El fuerte descargo de Jorgelina Cardoso

Luego de la victoria de River por 1-0 con gol de Facundo Colidio de penal, Jorgelina publicó un mensaje apuntando contra quienes insultaron al jugador.

“Solo saber que no tenés nada en común con la gente que destila veneno, rencor y odio me da tranquilidad. Nosotros vivimos felices, en familia, disfrutando de nuestra vida y de nuestra gente”, expresó.

Además, dejó otra frase contundente en defensa de Ángel Di María: “Qué orgullo que seas mío, que seas nuestro y que seas de Central. Gracias por ser tan distinto a esa manada de almas pobres”.