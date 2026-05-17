La China Suárez apostó fuerte con un nuevo cambio de look y en redes no la perdonaron

La China Suárez volvió a revolucionar las redes sociales tras mostrar su nuevo cambio de imagen. La actriz apareció con el cabello más largo, un rubio mucho más claro y un peinado con ondas suaves y volumen, un look que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

Si bien muchos usuarios destacaron su estilo y elogiaron su presente personal junto a Mauro Icardi, gran parte de los comentarios apuntaron a las comparaciones con Wanda Nara. Para varios internautas, el nuevo look de la ex Casi Ángeles tiene cada vez más similitudes con el de la empresaria y conductora.

Las comparaciones con Wanda Nara inundaron las redes

La publicación se llenó rápidamente de comentarios haciendo referencia a Wanda. “Cada vez más rubia”, “Se está wandanizando”, “Wanda, ¿sos vos?” y “Más parecida a Wanda que nunca” fueron algunas de las frases que más se repitieron entre los usuarios.

El debate volvió a instalarse entre quienes consideran que las comparaciones son inevitables y quienes defendieron a la actriz, remarcando que simplemente decidió renovar su imagen.

La China Suárez apuesta a su nueva etapa con Mauro Icardi

Mientras tanto, la actriz se muestra enfocada en disfrutar de su relación con Mauro Icardi y acompañar al futbolista en su presente profesional tras un nuevo título conseguido con Galatasaray.

Lejos de entrar en polémicas o responder a las críticas, la China eligió mantener silencio y continuar compartiendo momentos de su nueva etapa personal en redes sociales.