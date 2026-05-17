Apareció una inédita foto retro de Don Ramón y revolucionó las redes

Don Ramón volvió a hacerse viral por una inesperada imagen tomada durante una de sus visitas a la Argentina. En las últimas horas comenzó a circular una foto inédita de Ramón Valdés en Buenos Aires y hasta sus propios familiares se mostraron sorprendidos por el hallazgo.

En la postal se puede ver al recordado actor mexicano posando en el ingreso de la estación Callao de la Línea B de subte. Aunque muchos usuarios dudaron sobre la autenticidad de la imagen y sospecharon que podría tratarse de una creación hecha con inteligencia artificial, fue el propio hijo del actor quien compartió la foto en redes sociales.

La foto inédita de Don Ramón en Buenos Aires

Esteban Valdés publicó la imagen en su cuenta de Instagram y expresó su entusiasmo por el descubrimiento.

“Foto inédita de mi apá Ramón Valdés, Don Ramón, en una de sus visitas a Buenos Aires, Argentina, posiblemente en 1980/81”, escribió.

Además, agregó detalles sobre el lugar donde fue tomada la postal: “Según mi amiga, la estación Callao pertenece a la línea B del metro, la cual recorre la famosa avenida Corrientes”.

La publicación rápidamente generó repercusión entre fanáticos argentinos y seguidores de El Chavo del 8, quienes celebraron volver a ver una imagen desconocida del actor en el país.

El cariño eterno de Argentina por Don Ramón

Ramón Valdés siempre mantuvo una relación muy especial con el público argentino y fue ovacionado en cada una de sus visitas al país.

Décadas después de su muerte, Don Ramón sigue siendo uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana. Su imagen continúa presente en remeras, cuadros y homenajes callejeros, consolidándolo como un verdadero ídolo popular para distintas generaciones gracias a su inolvidable papel en El Chavo del 8.