De qué trata el nuevo thriller policial que llegó a Netflix

Netflix incorporó a su catálogo uno de los estrenos indios más esperados del año con el lanzamiento de Kartavya, un intenso thriller policial protagonizado por Saif Ali Khan. La película llegó a la plataforma el 15 de mayo y rápidamente comenzó a captar la atención de los fanáticos del suspenso y las historias cargadas de tensión.

Dirigida por Pulkit y producida por Red Chillies Entertainment, la trama sigue a Pawan, un oficial de policía que queda en el centro de una grave crisis tras no poder evitar el ataque contra un periodista que se encontraba bajo su custodia. A partir de ese momento, deberá enfrentar amenazas cada vez más peligrosas mientras intenta proteger a su familia y cumplir con su deber.

Un thriller policial cargado de tensión y conflictos morales

Además de Saif Ali Khan, el elenco cuenta con las actuaciones de Rasika Dugal, Sanjay Mishra, Zakir Hussain y Manish Chaudhari, quienes aportan profundidad a una historia atravesada por la corrupción, los dilemas éticos y las presiones personales.

La película combina escenas de acción con un fuerte componente dramático, mostrando el costado más humano de quienes deben tomar decisiones extremas en situaciones límite.

La nueva apuesta india de Netflix

Kartavya marca una nueva colaboración entre Netflix, Red Chillies Entertainment y el director Pulkit, luego del éxito obtenido con Bhakshak. Desde la publicación del tráiler, el film había generado una gran expectativa entre los usuarios de la plataforma, especialmente por su tono oscuro y realista.

Con una duración de poco más de 100 minutos, la producción se perfila como una de las apuestas más fuertes del cine indio en streaming para este año.