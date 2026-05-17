Louis Tomlinson palpitó su regreso a Argentina

Para toda una generación, One Direction fue mucho más que una banda: marcó una época atravesada por posters en las paredes, canciones repetidas hasta el cansancio y una conexión emocional única con millones de fanáticos alrededor del mundo. Y dentro de ese fenómeno global, Louis Tomlinson construyó un vínculo muy especial con el público argentino, al que volverá a reencontrarse en abril de 2027.

A sus 34 años, el cantante británico atraviesa una etapa de madurez artística tras una vida marcada por el éxito masivo junto a One Direction y una sólida carrera solista que logró consolidar con el paso del tiempo.

El amor de Louis Tomlinson por Argentina

Desde sus primeras visitas con One Direction hasta sus shows como solista, la relación entre Louis y Argentina se fortaleció año tras año. Sus recitales en Vélez y el Movistar Arena agotaron entradas y volvieron a demostrar la pasión incondicional de sus fanáticos locales.

Ahora, tras el lanzamiento de su nuevo álbum How Did I Get Here?, el músico confirmó una nueva gira internacional que incluirá otra vez a Buenos Aires como una de sus paradas más esperadas.

Durante una entrevista reciente, Tomlinson habló sobre el cariño que siente cada vez que pisa el país y destacó la energía de los fanáticos argentinos.

“Hay un poco de caos en Latinoamérica y eso me encanta. Esa energía y esa emoción hacen que estos conciertos sean muy especiales para mí”, expresó.

Su reacción al fútbol argentino

En plena charla, Louis también mostró su simpatía por el fútbol argentino. Al ver un buzo de Boca Juniors, elogió el diseño y comentó entre risas: “Qué chaqueta tan genial. Me gusta mucho”.

Más tarde también reaccionó al ver una camiseta de River Plate, tomando con humor la histórica rivalidad entre ambos clubes.

¿Videoclip en Argentina y artistas invitados?

El ex One Direction incluso dejó abierta la posibilidad de grabar un videoclip en el país debido a la intensidad del público argentino.

“Sería un lugar increíble para hacer un video musical en vivo”, aseguró.

Además, confesó que le gustaría sumar artistas argentinos invitados a sus shows, algo que nunca hizo en sus giras anteriores.

“Sería genial tener a alguien local en el escenario”, afirmó.

La canción que emocionará a los fans

Tomlinson también adelantó detalles sobre Side by Side, una canción inédita que definió como una “oda” a la relación que mantiene con sus seguidores.

“Cada show es una colaboración entre el artista y los fans. En Argentina siempre siento pasión, amor y una energía increíble”, explicó.

Y concluyó con una frase que volvió a emocionar a sus seguidores argentinos: “Quiero que la gente entienda el impacto que tiene en mí cada vez que subo al escenario”.