Cuándo se juega la final del Torneo Apertura 2026

River Plate ya tiene fecha y sede confirmadas para disputar la final del Torneo Apertura 2026. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet venció 1-0 a Rosario Central en el estadio Monumental gracias al gol de Facundo Colidio y se metió en la definición del certamen, donde aguardará por el ganador de la otra semifinal entre Argentinos Juniors y Belgrano.

La Liga Profesional oficializó los detalles del partido decisivo, que se jugará en cancha neutral y con presencia de ambas hinchadas, en lo que promete ser un marco imponente para definir al nuevo campeón del fútbol argentino.

River consiguió el pase tras un encuentro muy disputado ante el Canalla, en el que mostró firmeza defensiva y eficacia en los momentos clave. Ahora, el cuerpo técnico se mantiene atento a la evolución física de Sebastián Driussi, quien debió abandonar el partido por una molestia en la rodilla que generó preocupación.

La otra semifinal se disputará este domingo en La Paternal, cuando Argentinos Juniors reciba a Belgrano desde las 17. El pirata intentará dar el golpe como visitante, mientras que el Bicho buscará aprovechar la localía para alcanzar la gran final.

Final del Torneo Apertura 2026