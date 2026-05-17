Salir a correr puede ser mucho más que una actividad física

El ejercicio físico no solo fortalece el cuerpo: también potencia la memoria y protege el cerebro. Aunque durante años se conocieron sus beneficios físicos, nuevas investigaciones comenzaron a demostrar con precisión el fuerte impacto que tiene la actividad aeróbica sobre las funciones cognitivas.

Un estudio de la Universidad de Maryland, publicado en el Journal of the International Neuropsychological Society, reveló que una sola sesión de cardio ligero puede activar los circuitos cerebrales vinculados a la memoria. Actividades como correr, andar en bicicleta o bailar no solo ayudan a quemar calorías, sino que también estimulan de forma inmediata el funcionamiento del cerebro.

Los especialistas destacan que el entrenamiento cardiovascular regular mejora el flujo sanguíneo cerebral, reduce la inflamación y favorece el funcionamiento del hipocampo, una región clave para la memoria y el aprendizaje. Además, realizar más de 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico puede mejorar la concentración, el estado de ánimo y retrasar el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento.

El tema tomó aún más relevancia luego de que el actor Chris Hemsworth revelara que posee una predisposición genética al Alzheimer. A partir de ese diagnóstico, intensificó su rutina de entrenamiento físico como forma de prevención.

“La actividad aeróbica está asociada a una mayor actividad del hipocampo, lo que se traduce en una mejora clara de la memoria y en un enlentecimiento del deterioro cognitivo”, explicó la neuróloga Teresa Moreno, integrante de la Sociedad Española de Neurología.

Incluso, investigaciones realizadas con ciclistas mostraron un aumento en las llamadas “ondulaciones cerebrales”, breves ráfagas de actividad sincronizada que ayudan al cerebro a consolidar recuerdos y organizar la información.

Con apenas 20 minutos de ejercicio cardiovascular ya pueden observarse efectos positivos sobre el aprendizaje y la memoria. Si bien todavía se estudia cuánto duran estos beneficios, los expertos coinciden en que la constancia durante semanas o meses potencia los resultados.

Aunque el cardio aparece como el tipo de actividad más beneficiosa para el cerebro, los especialistas aclaran que casi cualquier ejercicio físico aporta ventajas cognitivas, ya sea por mejorar la circulación, controlar la presión arterial o favorecer un mejor estado general de salud.

Además de correr o andar en bicicleta, actividades como caminar rápido, nadar, practicar HIIT, CrossFit o Hyrox también demostraron efectos positivos sobre la memoria y la función cerebral, aunque la intensidad ideal depende de la edad y el estado físico de cada persona.