Qué comer antes, durante y después del ejercicio

La alimentación alrededor del entrenamiento puede marcar la diferencia entre rendir mejor o recuperarse peor. La especialista española en nutrición deportiva Teresa Vázquez de Castro explicó que existen tres momentos clave para comer cuando se hace ejercicio y que cada uno requiere nutrientes específicos para optimizar el rendimiento físico y la recuperación muscular.

Según detalló la experta en la revista Sport Life, el cuerpo atraviesa distintas etapas nutricionales vinculadas al entrenamiento: la fase energética, la fase anabólica y la fase de adaptación. Cada una tiene objetivos concretos y exige una estrategia alimentaria diferente.

Fase energética: qué comer antes y durante el ejercicio

La fase energética comprende las horas previas y el desarrollo mismo del entrenamiento. En esta etapa, el organismo utiliza principalmente glucosa y glucógeno muscular como fuente de energía, aunque estas reservas son limitadas.

El músculo almacena entre 300 y 500 gramos de glucógeno, mientras que el hígado conserva entre 60 y 100 gramos. Cuando esos depósitos bajan demasiado, disminuye la capacidad de sostener ejercicios intensos.

Por eso, la especialista recomienda:

Consumir una comida rica en carbohidratos hasta 3 horas antes de entrenar

Incorporar hidratos durante actividades prolongadas

Mantener una correcta hidratación

En entrenamientos o competencias de más de una hora, se aconseja ingerir entre 30 y 60 gramos de carbohidratos por hora mediante bebidas deportivas, geles, frutas deshidratadas o barritas energéticas.

Además, advirtió que perder apenas un 2% del peso corporal en líquidos puede afectar significativamente el rendimiento físico, por lo que resulta clave comenzar el ejercicio bien hidratado y reponer agua o bebidas isotónicas durante el esfuerzo.

Fase anabólica: la alimentación después de entrenar

Tras una sesión intensa, el cuerpo entra en una etapa de desgaste muscular y consumo energético conocida como fase anabólica. En ese momento:

Aumenta el cortisol

Disminuyen las reservas de glucógeno

Se incrementa la degradación muscular

Sin embargo, también es el momento en el que el organismo se vuelve más eficiente para absorber nutrientes y recuperarse.

Por eso, la especialista remarcó que comer carbohidratos y proteínas dentro de los primeros 60 a 90 minutos posteriores al ejercicio es fundamental.

“Retrasar esa comida dos horas puede reducir hasta un 50% la reposición de glucógeno muscular”, explicó.

La recomendación habitual es consumir:

Entre 1 y 1,2 gramos de hidratos por kilo de peso

Entre 20 y 40 gramos de proteína

Smoothies con frutas, leche o yogur aparecen como opciones prácticas para combinar ambos nutrientes y acelerar la recuperación.

Fase de adaptación: la recuperación que continúa hasta 48 horas

La recuperación no termina apenas finaliza el entrenamiento. La llamada fase de adaptación comienza entre 6 y 8 horas después del ejercicio y puede extenderse hasta 48 horas, especialmente tras actividades exigentes.

Durante este período:

El cuerpo sigue reconstruyendo músculo

Continúa la reposición de glucógeno

Se mantiene elevado el desgaste muscular

Para favorecer la recuperación, la especialista recomienda distribuir la proteína en varias comidas a lo largo del día, consumiendo entre 20 y 40 gramos cada 3 o 4 horas.

Además, destacó que ingerir proteínas antes de dormir puede mejorar la reconstrucción muscular durante el sueño, momento clave para la recuperación física.

Opciones como yogur, queso fresco o batidos de caseína ayudan a mantener aminoácidos circulando durante la noche y favorecen la síntesis proteica.

Los especialistas concluyen que la nutrición deportiva no depende solo de qué se come, sino también de cuándo se hace, ya que cada fase del entrenamiento requiere estrategias específicas para potenciar el rendimiento, acelerar la recuperación y reducir el riesgo de lesiones.